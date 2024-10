Arrestan al rapero Lil Durk por presuntamente utilizar servicio de un sicario

Florida.- El rapero ganador del Grammy Lil Durk fue arrestado en Florida por cargos federales de que pagó por el intento de asesinato en venganza en 2022 del rapero Quando Rondo en una gasolinera de Los Ángeles, un tiroteo que resultó en la muerte del primo de Rondo.

Durk, de 32 años, está acusado de conspiración para cometer asesinato a sueldo por el homicidio de Saviay'a Robinson, de 24 años, quien fue asesinado a tiros el 19 de agosto de 2022, según una declaración jurada del FBI publicada el viernes.

Otros cinco miembros del colectivo de rap de Durk con sede en Chicago, “Only the Family” u “OTF”, también fueron arrestados y al menos dos arrestos más podrían estar por venir, según documentos judiciales que se han presentado. Durk fue arrestado el jueves por la noche en el sur de Florida cuando intentaba huir del país, según el FBI.

Durk, cuyo verdadero nombre es Durk Banks, ganó un Grammy a principios de este año por Mejor Interpretación de Rap Melódico por su canción “All My Life”, en la que participó J. Cole. También ha sido nominado tres veces y fue uno de los artistas destacados de “Laugh Now Cry Later” de Drake.

Martín Estrada, fiscal federal de Los Ángeles, calificó el tiroteo como “un asesinato a sangre fría”.

“El tiroteo ocurrió al aire libre, en una gasolinera en una intersección muy transitada, poniendo en peligro a muchas otras personas en la zona”, dijo Estrada en un comunicado. “Los delitos violentos con armas de fuego de este tipo son devastadores para nuestra comunidad y tendremos tolerancia cero con aquellos que perpetran actos de violencia tan crueles”.

La agente del FBI Sarah Corcoran dijo en su declaración jurada que los miembros de OTF participan “en actos de violencia, incluidos asesinatos y agresiones, por orden de Banks y para mantener su estatus en OTF”.

Los representantes de Durk no respondieron inmediatamente a los correos electrónicos del viernes solicitando comentarios.

Según la declaración jurada de Corcoran y otros registros de la corte federal, el tiroteo se originó a raíz del asesinato en noviembre de 2020 del rapero de OTF King Von, de 26 años, en un club nocturno de Atlanta después de que Von y Rondo se pelearan. Los registros dicen que un amigo de Rondo sacó un arma y le disparó a Von varias veces, matándolo. Von, cuyo verdadero nombre era Dayvon Bennett, tuvo dos sencillos exitosos, "Crazy Story" y "Took Her to the O".

Las autoridades dicen que Durk dejó saber que “pagaría una recompensa” a cualquiera que matara a Rondo, cuyo verdadero nombre es Tyquian Bowman.

Casi dos años después, rápidamente se preparó un complot para asesinar a alguien, escribió Corcoran.

El 18 de agosto de 2022, los asociados de Durk se enteraron de que Rondo se hospedaba en un hotel de Los Ángeles. Ese día, Deandre Wilson, Keith Jones, David Lindsey, Asa Houston y un quinto sospechoso no identificado volaron de Chicago a San Diego y luego condujeron hasta Los Ángeles con fondos proporcionados por Durk, dijo Corcoran.

Ese día, Durk supuestamente le envió un mensaje de texto a un asociado que organizaba los vuelos: “No reserves vuelos bajo ningún nombre que esté involucrado conmigo”. Corcoran dijo que hay evidencia en video de que Durk se estaba quedando en una casa en el Valle de San Fernando ese día.

Al llegar a Los Ángeles, los miembros de la OTF se reunieron con Kayon Grant, que había volado hasta allí en un avión privado. Grant, un importante socio de la OTF, consiguió habitaciones de hotel para los hombres, compró cuatro pasamontañas y obtuvo dos sedanes de lujo, según los registros judiciales. Grant supuestamente les dio a Jones, Lindsey y un tercer sospechoso no identificado armas, incluida una que había sido convertida en una ametralladora.

Al día siguiente, el grupo supuestamente siguió a Rondo y Robinson mientras conducían un Cadillac Escalade hacia un dispensario de marihuana de Los Ángeles, una tienda de ropa de West Hollywood y luego una gasolinera al otro lado de la calle del Beverly Center.

Allí, Houston supuestamente estacionó su auto detrás de la estación para que Jones, Lindsey y el acusado anónimo pudieran emboscar a Rondo. Salieron del vehículo y abrieron fuego, matando a Robinson, que estaba afuera del Escalade, pero no a Rondo, según la acusación y las noticias sobre el tiroteo.

Los sospechosos fueron entonces a un puesto de hamburguesas In-N-Out donde hablaron sobre el pago con Grant y luego volaron a Chicago desde San Diego, según Corcoran y otros documentos. Wilson supuestamente pagó después a Jones y Lindsey una cantidad no revelada.

Grant, Jones, Lindsey, Wilson y Houston fueron arrestados el jueves en Chicago por cargos de conspiración para cometer asesinato por encargo. No había información disponible de inmediato sobre los abogados de esos hombres en los registros judiciales.

Después de su arresto, escribió Corcoran, Durk reservó dos vuelos desde aeropuertos del sur de Florida: uno a Dubái y otro a Suiza. Luego reservó un vuelo privado a Italia, pero fue arrestado en Miami antes de poder abordarlo.

Durk y los demás acusados ​​se encuentran detenidos a la espera de su traslado a Los Ángeles.

En 2019, Durk y King Von fueron acusados ​​en Atlanta de un tiroteo desde un vehículo que dejó a un hombre herido en la pierna. Los fiscales desestimaron el caso contra Durk en 2022, dos años después del asesinato de Von. Durk había negado su participación.

En 2014, Durk se declaró culpable de un delito grave de uso ilegal de un arma y de un delito grave de posesión de un arma de fuego después de que lo vieran portando un arma en una calle de Chicago. Se libró de la cárcel.

La semana pasada, dos pueblos de los suburbios occidentales de Chicago, Bellwood y Broadview, honraron a Durk y anunciaron colaboraciones con su organización benéfica, Neighborhood Heroes Foundation, para proporcionar mentores jóvenes.

Pero el viernes, la alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, anunció que había cortado vínculos con Neighborhood Heroes y había retirado la llave honoraria de la aldea otorgada a Durk.

Si bien reconocen que Durk y otros sospechosos se presumen inocentes, los residentes del pueblo tienen “estándares morales y éticos de comportamiento aún más elevados”, escribió Thompson en la página de Facebook del pueblo.

Se dejó un mensaje telefónico en la oficina del alcalde de Bellwood, Andre Harvey, solicitando comentarios.