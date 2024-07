¿Apesta? Susana Zabaleta relata desagradable experiencia con Eduardo Yáñez

En el 2008, Eduardo Yáñez protagonizó la novela "Fuego en la Sangre", donde llegó a compartir escenas junto a Susana Zabaleta, algunas de ellas de carácter romántico en el que los actores tenían que estar muy cerca.

Recientemente, la actriz reveló que estás escenas fueron desagradables de grabar debido Yáñez, no usaba desodorante, lo cual molestaba a Susana.

La actriz mexicana reveló en una entrevista en el canal de YouTube "Michismecito", que Yáñez no usaba desodorante durante las grabaciones de la novela.

El tema salió, debido a las reciente polémica en la que el actor le arrebató el teléfono celular a la reportera Paty Cuevas, quien decidió proceder legalmente en contra del actor, ante este incidente, Susana opinó que entendía a Yáñez y que le parecía una reacción obvia ante el hostigamiento de la prensa y además aseguró que siempre ha respetado al actor por su trayectoría y que el carácter fuerte por el que es conocido nunca le ha molestado, sin embargo, señaló que lo único que le disgusta del actor es que no usaba desodorante al momento de grabar la telenovela.

“A mí lo único que me molestaba es que no se pudiera desodorante, y cuando eran las escenas de amor…(hace un gesto de asco) que dices ay no mames. Entonces, me vio y me dijo: perdón, pero es que no me pongo desodorante. Y le dije: no me digas, que bueno que me dices no me había dado cuenta (vuelve hacer un gesto de asco).”, dijo.