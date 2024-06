Ángela Aguilar y su padre están distanciados, revela Gustavo Adolfo Infante

La relación amorosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar parece que no solo ha afectado la imagen de los dos famosos, sino también la relación entre familia, ya que aparentemente Ángela se ha distanciado del su padre, el señor Pepe Aguilar.

Y es que desde que inició el escándalo, el cantante mexicano ha decidido desde un inicio guardar silencio sobre la nueva relación de su hija, incluso, ante el asedio de miles de internautas en sus redes sociales, el Pepe tuvo que restringir los comentarios en sus publicaciones.

Este supuesto distanciamiento entre padre e hija se dio a conocer en "De Primera Mano" por el director de espectáculos de Imagen, Gustavo Adolfo Infante.

"No se han casado. Ángela se pelea con el papá, se va a vivir sola. Pepe Aguilar se va a celebrar 27 años de matrimonio a Japón. Ángela se va a Italia con él. No se han casado", afirmó Infante en la transmisión.

En relación a las imágenes que han circulado en redes sociales de Ángela Aguilar junto a un maquillista de novias, Infante sugirió que podrían formar parte de una campaña publicitaria.

Cabe destacar que dichos rumores ya fueron desmentidos por Ángela Aguilar en exclusiva para la revista Quién, donde negó tanto una boda como un embarazo; "No me cases y no me embaraces todavía, por favor".

Sin embargo, Infante expresó que Pepe Aguilar, padre de Ángela, más que molesto por las recientes polémicas de su hija, debe estar "muy dolido" por los ataques que ha recibido a causa de su relación con Nodal.

"Es una campaña. Más que molesto debe de estar súper dolido", sentenció Infante, haciendo referencia a la difícil situación que atraviesa la familia Aguilar debido a la presión mediática.