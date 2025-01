Ana María Alvarado asegura que Bisogno sigue mal y hasta se le dificulta caminar

Ciudad Juárez.– En medio de la ola de especulaciones que rodean desde hace meses al conductor Daniel Bisogno en relación a su estado de salud, la también conductora y periodista Ana María Alvarado habló sobre la situación de "El Muñe", donde aseguró que sigue estando muy delicado debido a un malestar renal.

Y es que desde hace unos días circuló la información de que el conductor de "Ventaneando" había regresado al hospital por sus problemas en el riñón, y aunque no hay información oficial, Alvarado aseguró que sí ha estado pasando por complicaciones.

De acuerdo con la información, Daniel sí presentó un problema a lo largo de esta semana.

"Las cosas se han ido complicando. Insisten en que tiene que ir a chequeos de rutina, pero siempre entra por emergencias. Ha sufrido muchas infecciones por bacterias", dijo.

En cuanto al regreso de Daniel Bisogno a "Ventaneando", Ana María Alvarado consideró que no se tiene que precipitar su vuelta a los programas de televisión. Apuntó que actualmente "El Muñeco" no se ve bien y presenta problemas para caminar, por lo que posiblemente no vaya a estar en el aniversario de la transmisión.