Álvaro Díaz continúa la historia de 'Sayonara' en el estudio

Ciudad de México.- Después de “Sayonara”, Álvaro Díaz está grabando música nueva.

“Estoy súper inspirado por todo el resultado que ha dado ‘Sayonara’”, dijo el músico urbano desde su natal Puerto Rico vía videollamada. “Como que eso fue un boost (inyección) de energía para seguir grabando”.

“Sayonara” fue certificado oro por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA por sus siglas en inglés) y ha acumulado más de 370 millones de reproducciones globales. Entre sus canciones, “Gatitas Sandungueras Vol. 1”, que interpreta con el colombiano Feid, se mantuvo por semanas, desde el lanzamiento del álbum a mediados de mayo, en la lista de Spotify de las canciones más escuchadas de la semana de algunos países de Latinoamérica publicada por The Associated Press.

“La gente estaba cantando palabra por palabra, toda la canción, no sólo los coros…. Eso está brutal”, dijo Díaz sobre el impacto de “Gatitas”.

Desde el lanzamiento de su álbum anterior, “Felicilandia” de 2021, Díaz fue compartiendo su proceso con sus fans, revelándoles el título de “Sayonara” desde hace mucho e incluso anticipándolos para la fecha de salida en el festival Ceremonia de la Ciudad de México, donde fue uno de los artistas principales en marzo.

“Yo trato de hacer como si fuera una película y como que hay unas escenas, entonces yo sé las escenas que quiero llenar y trato de llenarlas con las canciones”, dijo sobre cómo construye sus álbumes.

La historia de “Sayonara” comienza con una pesadilla en la que llega la ruptura de una relación, tras lo cual sus amigos le aconsejan olvidar a su ex en la disco. Hasta que se da cuenta que escucha 1.000 canciones y todas le recuerdan a ella. El adiós lo deja sin poderes. Entonces viene un interludio en el que tiene una conversación con su madre y finalmente llega el momento en el que se deja sentir, hasta poder pronunciar “sayonara” o adiós en japonés.

Díaz lo narra con rap, música electrónica y mucho reggaetón (“Es el proyecto que más reggaetón tiene de toda mi carrera”, dijo) en un total de 20 canciones con invitados como Rauw Alejandro, paopao, Nsqk, Sen Senra y Quevedo.

Hacia el final de “Golden Gun”, un tema en el que vuelve al hip hop de sus inicios y lamenta que sus raperos favoritos no hacen las cosas como antes, se escucha la voz de un mexicano amenazando a un rival. Se trata de Alex Malverde, impulsor del hip hop latinoamericano a través de su sello Homegrown Mafia, fallecido por COVID-19 en 2021.

“En paz descanse”, dijo Díaz. “Él fue la primera persona que me abrió las puertas en México y también formó parte de la cultura del rap un poco fuera de lo tradicional. Conseguimos un audio de él ‘fronteándole’ como decimos nosotros a otros raperos”.

“Pero lo que es más brutal y gracia da del audio es que hoy en día todo el mundo es como que ‘te voy a matar donde quiera que te vea’ y él lo que está diciendo es ‘métete al estudio, yo te pago’; eso me parece tan épico y tan ‘esto es música’, es lo que tú quieres, tú quieres que si alguien tiene un problema se meta en el estudio y lo resuelva”, agregó.

En cambio, en “PLN” Díaz deja ver un lado diferente de su vibra nocturna con música electrónica.

“Siempre me ha gustado mucho, creo que no había encontrado la manera de cómo ser yo dentro de la música electrónica”, dijo. “Creo que llegó el momento”.

“Lentito” y “Fatal Fantassy”, la segunda con Tainy, son otros de los temas donde también se adentra en ese tipo de música.

Díaz se dijo feliz de que su amigo Tainy esté mostrando su propia luz con su álbum “Data”, tras años como productor detrás de grandes éxitos del reggaetón y trap.

“La primera canción que yo saqué en mi vida se llama ‘Chicas de la isla’ y la produjo Tainy… Me he podido disfrutar el proceso entero de verlo crecer. Ya para mí, él es inalcanzable”, dijo. “Soy su pana y a veces yo mismo me entero de ‘¿tú hiciste eso?, ¿tú hiciste las baterías de ‘Impacto’ de Daddy Yankee a los 14 años?'”.

Algunas de las canciones, como “Yoko”, surgieron de la manera más tradicional, componiendo con una guitarra. Tras años de prejuicios contra Yoko Ono como la culpable de la separación de los Beatles, Díaz la evoca, en cambio, en versos que destacan su amor inquebrantable para John Lennon.

“Más cuando vemos el documental de ‘Get Back’, que se ve en todos los videos ahí, live (en vivo), que ella estaba siempre estaba al ladito de él y siempre pendiente, me parece que eso es súper genuino”, señaló Díaz, quien ha visto que ponen esta canción en bodas. “Es responsable del rebranding de John Lennon… Y todo fue por ese álbum y ese proyecto que hizo post los Beatles y ella definitivamente súper lo influenció a ver el mundo de otra manera”.

Díaz y su característico cocodrilo Coco, el personaje surgido de su álbum “Felicilandia” que usa en sus visuales, iniciarán la gira de Sayonara a finales de agosto con seis paradas en México, incluyendo su primer concierto en el Auditorio Nacional de la capital el 12 de septiembre y conciertos en Toluca, Guanajuato, Monterrey, Guadalajara y Querétaro.

Después llegará a Estados Unidos, donde se presentará en Los Ángeles, San Diego, Chicago, Nueva York, Washington y Orlando.

“Me gustaría que sea una experiencia, que vayas al concierto, te lo disfrutes, pero no solamente estés cantando las canciones conmigo, como si fuera un karaoke, sino que a la vez sea algo que te intrigue”, dijo. “Soy fanático de los artistas que te hacen sentir, así que mi meta ahora es continuar la historia de ‘Sayonara’, pero en el tour”.

Díaz también formará parte del Boombastic Festival en España y el Baja Beach Fest de Baja California, México.