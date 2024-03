Alfredo Adame rompe en llanto; quería ganar en 'La Casa de los Famosos'

Alfredo Adame causó gran sorpresa luego de que se convirtió en el noveno expulsado del reality "La Casa de los Famosos" de Telemundo, a pesar de que el conductor aseguró reiteradamente que no le importaba haber salido del programa, ahora durante un live el famoso no aguantó las lágrimas.

Y es que el actor y villano de telenovelas en una reciente entrevista aseguró que quería donar, de forma íntegra, los 200 mil dólares que "La Casa de los Famosos 4" ofrece como premio, pero tras su expulsión, solo le quedó recordar que cuando venció el concurso "Soy Famoso, Sácame de Aquí" sí pudo hacerlo, incluyendo hasta su sueldo.

“El sueldo completo y el premio lo doné a 250 pelucas para niñas de 7 a 17 años con cáncer”, comentaba Alfredo cuando rompió en llanto. “Es algo que me llena de felicidad, les voy a decir una cosa, lo único que me duele de haber sido eliminados de La Casa de los Famosos 4 es no haber podido ganar los 200 mil dólares para regalárselos a ellos y la fundación”, expresó.

La noticia, que ha capturado la atención del público, se desveló tras una intensa votación en la que Adame compitió contra figuras como Lupillo Rivera, Maripily Rivera y Cristina Porta, quienes lograron salvarse.