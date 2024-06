Alfredo Adame anuncia que entrará a prisión y se burla

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Alfredo Adame difundió un video en el que aparece dentro de un vehículo y anunció que estaba en camino al Centro de Sanciones Administrativa y de Integración Social conocido como “El Torito” donde deberá internarse por un plazo de seis horas pues así lo determinaron las autoridades tras un pleito que tuvo contra un periodista al que le mentó la madre.

“¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! No me van a creer a dónde voy pues voy al Centro de Reclusión Temporal llamado “El Torito” aquí en la Ciudad de México, me tengo que meter seis horas porque le menté la madre a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto, entonces ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme seis horas al “Torito”. Bueno, si no escuchan nada de mí en la mañana hasta en la tarde me comunico, voy de recluso al “Torito”, expresó Alfredo Adame en el video que difundió en su perfil oficial de Instagram.

Alfredo Adame se mostró despreocupado y sumamente risueño y adelantó que será hasta después de las 13:00 horas cuando se vuelvan a tener noticias suyas.