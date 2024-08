'Afrontaré la situación'; Mariana promete pedir disculpas a conductores de 'Hoy'

Ciudad Juárez.– Mariana Echeverría, la última expulsada de "La Casa de los Famosos México" reapareció en sus redes sociales a través de una historia en su Instagram para enviar un mensaje antes de su presentación en el matutino "Hoy", al cual está obligada a ir por cuestión contractual.

Y es que la conductora aseguró que pedirá disculpas por todo lo que dijo dentro del reality y que casuó mucha molestia entre los protagonistas del matutino de Televisa, como en Andrea Legarreta y Andrea Rodríguez. Esto luego de que aseguró que ella sabía que "no soportan" a Arath de la Torre en la emisión.

"Ya tengo mi celular, muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño, de amor, de la gente que me conoce en un ámbito normal no en un reality que no define a las personas, eso me queda claro, o a lo mejor a algunas sí, las que saben jugar bien sus cartas yo no las supe jugar bien".

Tras conocer la opinión de Mariana, tanto Andrea Legarreta como Andrea Rodríguez, conductora y productora de la emisión respectivamente, negaron lo declarado por Echeverría y la tacharon de malagradecida pues la productora aseguró que siempre la han tratado bien y le han abierto las puertas del programa para que hable así de ellos.

En su reaparición en redes sociales, Mariana Echeverría abordó el escándalo generado por sus declaraciones y, como era de esperarse, la participante eliminada de La Casa de los Famosos aseguró que se disculpará con ellos en vivo este martes cuando visite el programa pues asegura que ella habló sin fundamentos.

"Me acabo de enterar de que la producción de 'Hoy', tanto Andrea Rodríguez como los conductores están un poco molestos por lo que yo dije y pido una disculpa y la voy a pedir en vivo mañana y frente a ellos porque yo cuando iba pues percibía eso pero hablé sin fundamentos y sin una certeza así que yo lo dí por hecho, lo cual no es así".

La conductora mencionó que afrontará la situación esta mañana cuando visite el programa y ofrecerá disculpas a quien corresponda pues recordó que en el matutino siempre la han tratado bien y le han abierto las puertas.