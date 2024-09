Adrián Marcelo podría regresar a 'LCDLF'; conductor habla de esta posibilidad

Ciudad Juárez.– Han pasado ya un par de semanas desde que Adrián Marcelo decidió abandonar de manera definitiva el reality de "La Casa de los Famosos México", una salida que para muchos fue más una expulsión luego de las constantes polémicas que generó por sus comentarios en contra de las mujeres y los ataques a sus compañeras dentro del reality.

Ahora eso podría poco a poco haber quedado atrás después de que a través de las redes sociales comenzó a circular el rumor de que el youtuber podría volver al reality. Sobre esta posibilidad ya se pronunció uno de los conductores del programa.

En medio del escándalo, Diego de Erice concedió una entrevista para el periodista Edén Dorantes, donde reaccionó a los rumores sobre el posible regreso de Adrián Marcelo para participar en las galas y reveló por si los conductores, panelistas e invitados tienen prohibido mencionarlo.

“A mí no me han dado línea de nada, entonces yo puedo decir Adrián Marcelo libremente, ahora tampoco tengo mucho de qué hablar de él porque no lo conozco, más que como un habitante que ya no está en la casa. Igual ahora que tengamos el gusto de coincidir, ya podré generar mi propia versión de él fuera de la casa”.