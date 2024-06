Acusa diario al príncipe Harry de destruir evidencia para juicio

Foto: Associated Press

Un abogado de la editorial del tabloide The Sun acusó el jueves al príncipe Harry (Enrique) de incurrir en una obstrucción “impactante” y “extraordinaria” al destruir evidencia que buscaba para la demanda que interpuso el príncipe por violaciones a su privacidad y espionaje.

El abogado Anthony Hudson dijo en el Tribunal Superior que el duque de Sussex había destruido deliberadamente mensajes de texto al escritor fantasma de su popular libro de memorias “Spare” (“Spare: En la sombra”).

Un abogado de Harry dijo que News Group Newspapers estaba participando en una “expedición de pesca clásica” al buscar documentos que deberían haber intentado tener mucho antes para un juicio programado para enero.

“El enfoque táctico y lento de NGN para la divulgación socava por completo la afirmación deliberadamente sensacionalista de que el demandante (Harry) no ha llevado a cabo adecuadamente el ejercicio de divulgación”, dijo su abogado, David Sherborne, en documentos judiciales. “Esto es falso. De hecho, el demandante ya ha dejado claro que ha llevado a cabo búsquedas exhaustivas, yendo más allá de sus obligaciones”.

Hudson dijo que Harry había creado una “carrera de obstáculos” para obtener los documentos que buscaba de su antiguo abogado y personal cuando Harry era un miembro activo de la familia real.

“Si el demandante quería sus documentos de sus antiguos abogados o de la casa real... los habría conseguido”, dijo Hudson.

La audiencia es la más reciente en las batallas de Harry contra los tabloides más grandes de Gran Bretaña por presunto espionaje telefónico y contratación de investigadores privados para usar medidas ilegales para obtener información sobre él.

Harry es uno de las decenas de demandantes, entre los que se encuentra el actor Hugh Grant, que alegan que entre 1994 y 2016, los periodistas de News Group violaron su privacidad a través de actividades ilegales generalizadas que incluían la interceptación de mensajes de voz, la intervención de teléfonos, la intervención de automóviles y el uso de engaños para acceder a información confidencial.

El litigio surgió de un escándalo de escuchas telefónicas que estalló en News of the World de NGN en 2011.

El juez del caso dictó recientemente que Harry no puede ampliar su demanda para añadir acusaciones de que Rupert Murdoch, que era director ejecutivo de la empresa que incluía a NGN, formaba parte de un esfuerzo por ocultar y destruir pruebas de actividades ilegales.

NGN emitió una disculpa sin reservas en 2011 a las víctimas de la interceptación de mensajes de voz por parte de News of the World, que cerró sus puertas después del escándalo. NGN dijo que ha resuelto 1.300 reclamaciones por sus periódicos, aunque The Sun nunca ha aceptado la responsabilidad.