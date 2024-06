¿Se acabó el amor? Tiktoker comparte chats candentes con esposo de Karla Panini

Karla Panini y Américo Garza se han vuelto tendencia este fin de semana luego de que una tiktoker hondureña compartió capturas de pantalla de conversaciones pasadas de tono que supuestamente tuvo con el esposo de Karla.

Estefany Mendoza, la creadora digital de mediana popularidad en TikTok, inició la polémica al publicar tres videos donde registra el desarrollo de una presunta conversación que entabló con Américo Garza.

“Te toca Karla Panini. Hagan viral esto que tengo pruebas que Américo me pretende”, escribió la tiktoker en el primer audiovisual, el cual fue ampliamente difundido en pocas horas.

Redes

Redes

Sin profundizar en cómo comenzó el contacto, Mendoza muestra capturas de pantalla para probar que sostuvo una conversación con Garza, donde él muestra interés por conocerla personalmente y le pide intercambiar números. En una imagen, puede leerse que pregunta por la edad de la joven. La charla aparentemente continuó en WhatsApp, donde el regiomontano respondió que no tenía problemas con que Mendoza estuviera “chiquita”.

Posteriormente, en su cuenta de Instagram, Estefany informó que le mandó un mensaje a Karla Panini para informarle sobre estas acciones por parte de su esposo.

"Tu esposo no te es fiel. Te llegó tu día. Y no le seguí el juego a tu esposo porque no soy mustia, si no me hubiera llevado a México. Justicia para Karla Luna", le escribió la joven. Ante esto, Karla Panini le respondió con varios emojis de aplausos.

Tras esto, Panini recurrió al humor negro para desenmascarar a la creadora de contenido, a quien acusó de crear una historia para intentar desestabilizar su matrimonio.