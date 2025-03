'A Working Man' alcanza el número uno en taquilla

Nueva York.- En una sorpresa inesperada, el thriller de Jason Statham "A Working Man" alcanzó el número uno en la taquilla, superando rápidamente a la decaída "Snow White" (Blanca Nieves), según las estimaciones de los estudios}.

Incluso después de un debut mediocre, se predijo que el remake de acción en vivo de Walt Disney Co. seguiría siendo la película principal en los cines de Estados Unidos y Canadá el fin de semana. Sin embargo, “Snow White”, plagada de mala reputación y reacciones negativas, se desplomó en su segundo fin de semana y cayó 66 por ciento.

Al mismo tiempo, "A Working Man" de Amazon MGM Studios, dirigida por David Ayer, superó las expectativas con un debut de 15.2 millones de dólares. Coescrita por Sylvester Stallone, "A Working Man" reúne a Statham y Ayer tras el éxito del año pasado "The Beekeeper" (162 millones en todo el mundo). Esta vez, Statham interpreta a un trabajador de la construcción con un pasado militar de élite, esto demuestra que Statham ha logrado algo raro en la industria cinematográfica actual: rentabilidad.

Sin embargo, el titular más destacado podría haber sido la rápida erosión del interés de los compradores de boletos por "Snow White". La película, dirigida por Marc Webb y protagonizada por Rachel Zegler, se esperaba que revitalizara los cines después de un doloroso comienzo en 2025. Producida por más de 250 millones de dólares, la película se ha convertido en una manzana envenenada, con una recaudación global de dos semanas de 143,1 millones.

El próximo fin de semana, se espera que "A Minecraft Movie" de Warner Bros. gane el fin de semana y, al igual que "Snow White", apunte al público familiar.

A continuación, el ingreso en taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “A Working Man”, 15,2 millones de dólares 2. “Snow White”, 14,2 millones 3. “The Chosen: Last Supper”, 11,5 millones 4. “The Woman in the Yard”, 9,5 millones 5. “Death of a Unicorn”, 5,8 millones 6. “Princess Mononoke”, 4 millones 7. “Captain America: Brave New World”, 2,8 millones 8. “Black Bag”, 2,2 millones 9. “Mickey 17”, 1,9 millones 10. “Novocaine”, 1,5 millones de dólares