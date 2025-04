Películas destacadas de Val Kilmer y dónde verlas

Foto: Associated Press

Nueva York.- Val Kilmer proclamó una vez que casi lo despiden de todas sus películas. Afortunadamente para nosotros, no fue así. Aunque pudo haber frustrado a más de un director, ellos también sabían que los dolores de cabeza al final valieron la pena. Un actor de verdad, formado en Juilliard y siempre luchando contra la forma más simple de ser en el cine, ya sea en películas autoproclamadas "tonterías" como "Top Secret!" o en obras más dramáticas y significativas como "Tombstone", Kilmer, quien falleció el martes a los 65 años, fue un auténtico original.

Aquí te contamos algunos de sus mejores y más memorables papeles y dónde verlos.

“Top Secret!” (1984)

Hay una especie de situación de Puertas Corredizas en la que Kilmer podría haber sido parte de ese elenco joven y prometedor de "Rebeldes" de Francis Ford Coppola si no hubiera tenido compromisos en el teatro, pero el primer papel protagónico importante de Kilmer finalmente llegaría en la película delirantemente loca, mezcla de espías y Elvis Presley, de Jim Abrahams, David Zucker y Jerry Zucker, "Top Secret!".

Interpretó a Nick Rivers, una estrella del rock and roll de los años 50 que actuaba en Alemania del Este y que, sin darse cuenta, se vio envuelto en la resistencia. Es una tontería, y en aquel momento tuvo la mala suerte de haber sido la siguiente a "Airplane!", que la mayoría parecía preferir. Pero Kilmer está sublime bailando y cantando "Tutti Frutti".

"Abordé el personaje de la única manera que sabía: con todo lo que tenía", dijo en el documental "Val". Aunque pasó meses aprendiendo a tocar la guitarra, los Zucker dijeron que les pareció más divertido cuando lo imitaba.

DÓNDE VER: Transmisión en PlutoTV; disponible para alquilar en video a pedido.

“Un verdadero genio” (1985)

En esta comedia por excelencia de los 80 dirigida por Martha Coolidge, Kilmer interpreta a un precoz genio de la tecnología llamado Chris, cuyo único deseo es pasar el rato, salir de fiesta y ligar con chicas. Pero cuando descubre que el ejército, en realidad, pretende usar su invento como arma, él y sus compañeros de clase se proponen sabotear el plan. Puede que no sea el papel más profundo, pero dejó huella en el público.

DÓNDE VER: Disponible para alquilar en video a pedido.

“Top Gun” (1986)

Es bien sabido que Kilmer no quería hacer "Top Gun". Pensaba que era una película absurda y belicista, algo que le disgustaba. Además, Iceman no era el personaje más profundo de la trama. Pero debido a su contrato con el estudio, no tenía otra opción, así que creó su propia profundidad y una historia de dolor (al decidir que su propio padre lo había ignorado) para el piloto fanfarrón, obsesionado con la perfección y antagonista del Maverick de Tom Cruise. Además, apreció la visión y la energía de su director, Tony Scott.

Regresó como Iceman en “Top Gun: Maverick”, una coda profundamente conmovedora y realista para un militar disminuido pero aún orgulloso.

DÓNDE VER: Transmisión en Paramount+ y Prime Video

“The Doors” (1991)

"No interpretar a Jim no era una opción", dice Kilmer en "Val". Ya había estado grabando sus propias audiciones para cineastas con los que quería trabajar, como Stanley Kubrick y Martin Scorsese, e hizo lo mismo con Oliver Stone y los productores, cantando él mismo las canciones de The Doors. Esta vez funcionó y "vivió" a Jim Morrison durante un año, hasta sus movimientos y sus pantalones de cuero.

Aunque la película recibió críticas mixtas, la comprometida interpretación de Kilmer como el rockero autodestructivo que personificó los excesos psicodélicos de la década de 1960 fue ampliamente elogiada. Owen Gleiberman escribió en su reseña para Entertainment Weekly de aquel momento que Kilmer «captura, de forma asombrosa, el carisma encapuchado y pantera que convirtió a Morrison en el artista pop con mayor carga erótica desde los primeros tiempos de Elvis».

DÓNDE VER: Disponible para alquilar en video a pedido

“Tombstone” (1993)

A diferencia de Iceman, Doc Holliday fue un personaje que Kilmer encontró muy bien escrito en el western "Tombstone" de 1993. Holliday se está muriendo de tuberculosis en la película de George P. Cosmatos cuando se encuentra con su viejo amigo Wyatt Earp (Kurt Russell) en un clásico enfrentamiento entre forajidos y agentes de la ley (incluso aquellos que intentan retirarse).

Kilmer dijo que siempre vio la película como una historia de amor entre dos hombres. Para su escena de muerte, pidió al departamento de arte que le llenaran la cama con hielo para asegurarse de que sintiera la misma incomodidad con su personaje mientras le decía a Earp que siguiera adelante con su vida.

DÓNDE VER: Transmisión en Disney+ y Hulu.

“Batman Forever” (1995)

Inusualmente, Kilmer aceptó el papel de Bruce Wayne sin leer el guion. Era BATMAN, y él, como la mayoría de los estadunidenses, había adorado al personaje desde niño. Pero la experiencia fue un desafío diferente, ya que intentó lograr una buena interpretación a pesar de las restricciones del traje.

“Cualquier emoción infantil que tenía al principio se vio aplastada por la realidad del batitraje”, dijo en “Val”. “Fue frustrante hasta que me di cuenta de que mi papel en la película era simplemente callarme y quedarme donde me decían”.

¿Fue Kilmer el mejor o el más memorable Batman? ¿Importa? "Batman Forever" de Joel Schumacher se ha convertido en su propia versión icónica, con pezones de goma y todo.

DÓNDE VER: Transmisión en Max

“Heat” (1995)

Puede que "Heat" de Michael Mann sea el espectáculo de Al Pacino y Robert De Niro, pero Kilmer ofrece una actuación de reparto excepcional como la mano derecha de De Niro, aprendiendo el arte del desapego. Esa escena de "Heat a la vuelta de la esquina" también le dio a Kilmer una de sus frases más memorables: "Para mí, el sol sale y se pone con ella, tío".

Trabajar con ese elenco y director, dijo en su documental, fue una pura alegría.

DÓNDE VER: Transmisión en Netflix y The Criterion Channel

“Kiss Kiss Bang Bang” (2005)

La comedia navideña negra de Shane Black es más recordada como una especie de revitalización de la carrera de Robert Downey Jr., pero Kilmer, como el investigador privado "Gay" Perry van Shrike, es una parte fundamental del éxito de la película. Roger Ebert calificó su actuación como una "parodia de parodias gay".

DÓNDE VER: Disponible para alquilar en video a pedido

Películas más notables de Val Kilmer:

1988: “Willow”.

1992: “Thunderheart”.

1996: “The Island of Dr. Moreau”.

1997: “The Saint”.

1998: “The Prince of Egypt”.

1999: “At First Sight”.

2000: “Red Planet”.

2003: “Wonderland”.

2004: “Spartan”.

2008: “Felon”.

2009: “Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans”.

2021: “Val”.

2022: “Top Gun: Maverick”.