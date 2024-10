Recuerdan en redes sociales el concierto de One Direction en El Paso

Ciudad Juárez.- Tras la noticia del fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de la agrupación inglesa One Direction, las redes sociales se han llenaron de nostalgia al recordar el concierto que One Direction ofreció en la ciudad de El Paso como parte de su gira mundial “Where We Are Tour”.

El evento ocurrió el pasado 19 de septiembre de 2014 en el Sun Bowl Stadium.

El canal de FitFam El Paso emitió un video del canal de Youtube LIL_HAZEL22/YouTube, donde se aprecia en una conviviencia con fans, a Payne firmando autógrafos y conviviendo son fanáticos.

En aquella ocasión, miles de personas se reunieron para disfrutar de los éxitos de la famosa boyband británica.

Canciones como “What Makes You Beautiful”, “Story of My Life” y “Best Song Ever” hicieron vibrar a la multitud, creando recuerdos imborrables para todos los asistentes.

El concierto en El Paso fue una de las muchas paradas de la gira “Where We Are Tour”, que llevó a One Direction a escenarios de todo el mundo, consolidando su estatus como uno de los grupos más populares de la década.

A 10 años de aquel concierto, los fans siguen recordando con cariño la visita de One Direction a El Paso, demostrando el impacto duradero que la banda ha tenido en sus vidas y la partida de Payne en Argentina.