El fin de semana sorprendió la presencia de Rodolfo Martínez Ortega “El Güero” en el registro de Cruz Pérez Cuéllar en busca de la reelección. El alcalde le dio la bienvenida al empresario como si de un nuevo elemento para su campaña se tratara. Pero él ha decidido pintar su raya.

Martínez Ortega aclaró que todavía pertenece al Movimiento Ciudadano. Fue su candidato en la elección de 2021, donde precisamente compitió con Pérez Cuéllar para la alcaldía. Se había mantenido como líder moral del partido y representante en Juárez y se esperaba que de alguna forma reapareciera en este proceso.

Sin embargo, El Güero ha dejado claro que no apoya a los dirigentes estatales del Movimiento: Alfredo Lozoya y Francisco Sánchez, que no estar con ellos es como no estar en el partido. Las quejas han recaído sobre ellos anteriormente, y parece que las declaraciones del empresario las confirman.

Desde luego, ellos lo negarán y pondrán otras razones por encima. Independientemente de eso, parece que Martínez ya no estaba contemplado para la contienda, lo que le da carta abierta para sumarse a cualquier otro proyecto. La pregunta es si está dispuesto a pagar el costo político, económico y físico que eso implica.

En tanto, Francisco Sánchez y Aron Loya se han confirmado como aspirantes a la diputación por el Distrito 21 local. El primero busca repetir en el cargo como legislador y el segundo busca sumar experiencia en esta área; ya había sido alcalde de Belisario Domínguez. Veremos qué les depara la contienda.

Sin miramientos, la gobernadora Maru Campos Galván se lanzó contra su antecesor: Javier Corral Jurado. La mandataria llamó primitivo a exgobernador por la forma en que encabezó las investigaciones contra funcionarios que lo precedieron. Ciertamente hubo irregularidades, pero la forma en que quería demostrarlas no fue la adecuada.

La postura de Maru Campos surge ante el próximo estreno de un documental con testimonios de los exfuncionarios acusados y que alegaron tortura y otras presiones para que reconocieran su participación en el desvío de recursos. El material ha sido llamado “La Farsa”.

Por si estas críticas no son suficientes, ahora el exgobernador tendrá que aguantar vara por la detención de su hermano Raúl en Ciudad Juárez. El otro Corral fue denunciado por violencia doméstica, los policías municipales actuaron y fue presentado ante las autoridades para que definan su situación.

Se podría argumentar que se trata de su hermano, un hombre mayor que puede hacerse responsable de sus acciones, pero también es una oportunidad para que sea destrozado, no literalmente, sino con críticas. Su llegada a Morena, su postulación al Senado y su validación ante las autoridades electorales tienen molestos a propios y extraños.

En este espacio se expuso cómo los partidos han dado segundas oportunidades a personas que de alguna forma han apoyado sus planes. Las diputaciones plurinominales son opciones bastante comunes en estas épocas. Es una forma de decir: te tenemos contemplado para ver qué sale.

Ahora, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) enlistó a las personas que podrían llegar al Congreso local si se dan ciertas condiciones de votos el próximo 2 de junio. La lista está compuesta por José Luis Villalobos García, Janneth Montes López, Isela Aldonza González Amador, Jorge Ornelas Aguirre, María Luisa Bustillos Gardea y Andrés de la O Ayala.

Lo curioso del caso es que González Amador apareció previamente en el registro del Distrito 03, y ahora también en las plurinominales. ¿Qué pasa? Veremos si esto no deriva en un conflicto interno, ante las autoridades electorales o algo más allá.