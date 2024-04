Apenas lleva unas horas en el cargo y el profe Martín Chaparro Payán ya hado el primer golpe sobre la mesa, bueno, más o menos. El nuevo alcalde de Juárez asumió el lunes en sustitución de Cruz Pérez Cuéllar, quien pidió licencia para avocarse a la campaña por la reelección.

Chaparro Payán dejó claro que las decisiones de lo que pasa en la ciudad se toman en el Cabildo. Una persona no es omnipotente. Asegura que el diálogo, el debate, las consultas y la confianza hacia y entre los funcionarios continuarán para que las actividades se realicen de la mejor manera.

El alcalde en funciones también ha dado a conocer que al menos tres titulares de dependencias serán elegidos por el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio, ya que, argumentó, este organismo ha sido borrado de las decisiones de gobierno, además de que sus integrantes conocen muy bien cómo trabaja la administración.

Chaparro se comprometió a reforzar el legado deja Pérez Cuéllar, quien aseguró que podrá ver a los juarenses a los ojos y pedir su apoyo, pues dice ser el alcalde que más calles ha pavimentado y que más recursos se han destinado para la selección de obras entre los ciudadanos. Las personas de las colonias tienen la última palabra.

El hallazgo de ocho cadáveres en la carretera a Juárez ha creado conmoción en la capital del estado. Los cuerpos quedaron a la vista, sin ningún remordimiento. Quizá cientos de personas los vieron antes de que los forenses los retiraran. La violencia con la fueron ultimados era evidente.

Este caso llevó a que las autoridades de seguridad y la gobernadora Maru Campos se reunieran con urgencia en el Palacio de Gobierno. La Fiscalía, SSPE y la Sedena revisaron la estrategia de seguridad en medio de un crimen que ha dejado boquiabiertos a varios por la cantidad de cuerpos.

La primera hipótesis de la Fiscalía es que las personas asesinadas tenían alguna relación con el tráfico de personas, podría pensarse que se están criminalizando, y con justa razón, pero es la información preliminar, además coincide con que el flujo de migrantes ha aumentado estos días.

Los investigadores tienen una gran tarea en puerta. Por la magnitud del caso, habrá presión, cuestionamientos; ¿volverá a pasar?, ¿quiénes eran las víctimas?, ¿por qué las asesinaron? Las respuestas no pueden dilatar. Veremos si los resultados son convincentes para la opinión pública.

Entre domingo y lunes se empezó a correr el rumor de que una candidata de Morena había abandonado la contienda luego de recibir amenazas. Se trata de Ana Laura González Ábrego, quien se había registrado para la contienda por la presidencia municipal de Guadalupe y Calvo.

La información en los pasillos indicó que González fue abordada por los líderes de los grupos del crimen organizado que operan en la Sierra y le pidieron amablemente que se retire de la contienda o la cordialidad se iría de lado. Nada de eso se ha confirmado hasta el momento.

Ni la dirigencia del partido ni la propia aspirante han confirmado o negado la renuncia o si hubo amenazas. Solo una fuente del IEE comentó que no hay información sobre que González se haya retirado, aunque eso no significa que no haya sufrido amenazas. La situación compleja.

Históricamente, la zona serrana se ha caracterizado por el alto riesgo para las personas que hace propuestas no convenientes para los grupos de poder, así que la intimidación no sería una sorpresa. El siguiente paso es verificar que la persona se encuentra bien si seguirá adelante, qué medidas se tomarán.