Juárez fue sede de lo que se consideró como el inicio oficial de los recorridos por el país por parte de la candidata Claudia Sheinbaum. De tomarse así, emuló a AMLO de 2018 cuando inició su carrera definitiva por la presidencia junto al monumento del Benemérito de las Américas.

Sheinbaum inició fuerte. Desde que bajó del avión lanzó una promesa: la apertura de centros de formación inicial para mujeres trabajadoras de maquila. De acuerdo con la candidata, ese fue uno de los planteamientos más común que recibió en su visita anterior a la frontera.

Las propuestas subieron de tono: en caso de llegar a la presidencia, estaría dispuesta a apoyar al Municipio con la creación de un sistema de trolebuses sobre la carretera Panamericana-Tecnológico, sí, justo donde está el JuárezBus, lo que podría generar en las siguientes horas múltiples reacciones.

Sheinbaum también habló de la posibilidad de regular las viviendas que están abandonadas. Reiteró la gratuidad de la educación superior, la continuidad de los programas sociales y las mejoras para estos, así como la atención de las causas de la migración.

No pudo faltar la frase: no mentir, no robar, no traicionar, lo que levantó los vítores de los asistentes al evento. En primera fila estuvieron los invitados especiales como funcionarios y personas que buscarán cargos de elección popular. Arriba del templete los candidatos ya declarados.

Las promesas de la representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, posibles o no, siempre dan de qué hablar. Lo ideal es que todo se pudiera realizar y de la mejor manera, pero a veces la voluntad no es suficiente para concretar esos proyectos tan ambiciosos en los gobiernos.

Todavía falta mucho para si quiera saber si ella tiene la ventaja en las votaciones. Todo puede cambiar en este proceso. Por lo pronto, vale la pena seguir escuchando y reflexionando sobre lo que diga.

Pero los candidatos de la oposición no se quedaron atrás con la celebración del inicio de campaña. Los aspirantes a senadurías y diputaciones federales reunieron a cientos de personas en un centro de convenciones. La coalición Fuerza y Corazón por México dio muestra de su poder de convocatoria.

Mario Vázquez y Daniela Álvarez coincidieron en que para entender el sentir de la población es necesario acercarse a ella, realizar recorridos por las calles, ir a los cruceros, tener la disposición para el diálogo y la recepción de propuestas. Esa será su estrategia en este periodo.

Los aspirantes al Senado tuvieron el respaldo de una experimentada política: Beatriz Paredes Rangel, quien consideró que la alianza entre partidos y la selección de candidatos para los puestos ha sido buena. Les mostró su apoyo e invitó a los ciudadanos a estar atentos a sus propuestas.

Paredes consideró que México tendrá dos opciones: continuidad o un cambio. Para ambas, no siempre es bueno ni malo, dependen de quién lo diga, qué características tenga y cómo se busque llegar a esas condiciones. De nuevo, la reflexión es fundamental para tomar la decisión.

En medio de todo este movimiento, propuestas y ajetreo provocado por las campañas, el árbitro electoral está atento, sigue de cerca las jugadas, da amonestaciones y otras sanciones. Técnicamente no va al VAR, pero sí al Tribunal Electoral que puede confirmar o rectificar sus decisiones.

Además de la vigilancia, también está a cargo de la organización. Esta semana definió las reglas para las candidaturas plurinominales locales, cuáles serán los criterios que se tomarán en cuenta para que más o menos personas tengan un lugar en el Congreso o en los Ayuntamientos.

También definió los lineamientos para la realización de debates de las personas que busquen un cargo de elección popular. El IEE junto con las Asambleas Municipales Electorales tendrá que organizar los encuentros y cumplir con las reglas. Que quieran participar o no ya es otra cosa.

Esto apenas comienza. Van dos días del inicio de las campañas y ya se han visto y dicho muchas cosas. Será un camino largo y se espera que no se vuelva tedioso, que siga el dinamismo, pero sin llegar a la exageración, a las promesas imposibles, a los ataques sin fundamento. Habrá que prestar atención.