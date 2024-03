Inicia el camino de 'Juntos Defendamos a Chihuahua'

“Juntos Defendamos a Chihuahua” ya está consolidado en su búsqueda por triunfar en las próximas elecciones locales de Chihuahua del 4 de junio. Ayer la coalición, con Marco Bonilla en la cabeza en su búsqueda por la reelección de Chihuahua, obtuvo su registro en el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Marco, con la misma seguridad de hace tres años, ya que obtuvo un triunfo histórico al ser el tercer candidato mejor votado del país, se siente imparable ante sus dos principales adversarios partidistas: contra Morena y Movimiento Ciudadano.

La fórmula panista la complementan Olivia Franco Barragán, quien busca la Sindicatura en el municipio de la capital del estado. Nancy Farías, candidata a diputada por el distrito 12 local. Joceline Vega Vargas, candidata a diputada por el distrito 15. Carla Rivas, candidata a diputada por el distrito 16. Carlos Olson, ex senador de Chihuahua y ahora candidato a diputado por el distrito 17 y Alfredo Chávez, candidato a diputado por el distrito 18 y duro crítico del gobierno federal y de la llamada 4T. Estos tres últimos, actuales diputados locales que buscan su reelección.

Por ahora su segundo paso será esperar la campaña hasta el 25 de abril, como lo indica el calendario electoral de Chihuahua, sin embargo, lo que sí queda más que claro es que Morena tendrá que luchar muy fuerte de lado de su candidato Miguel La Torre si quiere dar competencia a Bonilla. Una figura, por cierto, muy bien conocida entre los panistas, ya que La Torre se convirtió el año pasado a la corriente guinda al ser en enlace de la coordinación empresarial de Sheinbaum en Chihuahua.

Bonilla cuenta además con todo el apoyo incondicional de Maru Campos y de una población del centro de Chihuahua con gran tradición panista, lo que al menos hasta ahora se ve muy bien consolidada y ventajosa para el equipo blanquiazul.

Tanta es esa seguridad que incluso Gabriel Díaz Negrete, líder estatal del PAN, recordó que desde 2017 en que Morena entró a la contienda electoral en la capital, no ha ganado una sola elección asegurando que este 2024- Aunque bien dicen los viejos que nunca hay que confiarse, y para muestra hay que recordar lo que pasó en el Estado de México, una entidad gobernada por varias décadas por el PRI y donde el partido se sentía inquebrantable, pero finalmente fue expulsado del poder estatal en un triunfo histórico de Morena.

Al final veremos con el tiempo y las votaciones a quién el pueblo le da la razón.

El alcalde Cruz Pérez Cuellar dio la sorpresa en su registro por el número de simpatizantes que lo acompañaron en la Asamblea Municipal, los cuales desde temprana hora saturaron el bulevar Cuatro Siglos.

Prácticamente todo el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (STUM) y parte de la Sección Octava del Sindicato de Maestros se hicieron presentes para demostrar su apoyo al precandidato.

En el lugar prometió a los juarenses seguir dando lo mejor de él para trabajar por mejorar Ciudad Juárez, y además aseguró que para ello es necesario no mentir, no traicionar y no robar.

También dijo que no está preocupado por su contrincante Rogelio Loya, ya que tiene 700 mil razones para eso, haciendo referencia al robo por esta cantidad a la Recaudación de Rentas, del cual ya se tiene detenido a una persona señalada como responsable del hurto.

Otra sorpresa que se dio durante el registro fue que llegó el edil Pérez a Cuellar acompañado de “El Güero” Martínez, quien fue su rival durante las elecciones pasadas.

Tanto Martínez, como la regidora de Movimiento Ciudadano Tania Maldonado, demostraron su apoyo a Cruz Pérez Cuellar para la reelección, ya que no apoyarán a la aspirante por su partidor Esther Mejía.

Lo anterior ya que aseguró la regidora fue una imposición de las dirigencias estatal y nacional del partido y no los tomaron en cuenta para ello, ni para la elección de los otros candidatos.

Ante esto, la estructura local que ya tiene MC trabajará apoyando a Cruz y la síndica que llegó a dicho cargo representando a Morena tendrá que armar su propio equipo de trabajo, pero ahora "fosfo fosfo", un enredadero en pocas palabras .