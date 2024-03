Cuando se da el primer paso, ya no hay marcha atrás. Rogelio Loya se registró el sábado como candidato a la Presidencia Municipal de Juárez. La Asamblea Electoral local recibió la solicitud y la revisará. Seguramente la aprobará y el representante del Frente Amplio se irá a la campaña en la fecha establecida.

Al registro acudieron algunas de las personas que lo acompañarán en la planilla como Sergio Muñoz Sapien y Alejandro Jiménez Vargas. También la candidata al Senado Daniela Álvarez y el representante del Gobierno del Estado en Juárez, Óscar Ibáñez. La líder del PRI local, Mireya Porras, también dio el espaldarazo.

La oposición tiene puestas todas sus esperanzas en Loya. Dos décadas han pasado desde el último gobierno municipal netamente panista, y ahora, con el respaldo del PRI y el PRD, busca regresar a la administración. El apoyo de todos los funcionarios estatales, que mayormente son del PAN, busca ayudarle en el objetivo.

Sin embargo, un primer aviso de inestabilidad llegó para Rogelio. Justo después de su despedida de Recaudación de Rentas se detectó que faltaban 700 mil pesos. La opción de que alguien haya irrumpido en la oficina y usara un método complejo para abrir las puertas se descartó. Fue un trabajo interno.

No se descarta que detrás haya una intención política: manchar su imagen antes de la campaña. Pero todo parece indicar que fue una mala decisión de la persona que está detenida. No obstante, familiares señalan que él no tiene nada que ver. La Fiscalía argumentará, la defensa refutará y el Judicial tomará la determinación.

Donde también habrá renovación es en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). La Junta de Coordinación Política del Congreso recibió una veintena de registros para la titularidad del organismo. Néstor Armendáriz está por terminar su periodo y el Legislativo analizará los perfiles de la nueva persona encargada.

Entre los interesados se encuentran personajes conocidos como el exalcalde Javier González Mocken; el director de DD.HH. en Juárez, Santiago González Reyes; la jefa del Registro Civil, Karla Gutiérrez Isla; la consejera del Instituto Estatal Electoral (IEE), Fryda Licano Ramírez.

Antes de tomar una decisión, el Legislativo hará foros para revisar las propuestas de los perfiles. El primero de esos eventos será el lunes en Juárez. El segundo será el martes. Estiman que eso será suficiente para revisar la veintena de prospectos y después formar a los más destacados.

La CEDH es importantísima. Tener una instancia la cual recurrir cuando algo va mal es una gran opción. Desde luego que las autoridades de todos los niveles deben cumplir con el respeto a los Derechos Humanos, pero cuando eso no ocurre alguien tiene que hacer el llamamiento.

Un viejo conocido del estado de Chihuahua ahora será representante de Acción Nacional ante el INE. Luis Serrato Castell ha rendido protesta en el organismo electoral como una especie de abogado del partido, que levantará la mano cuando las cosas no vayan bien para su representado.

Serrato era el coordinador de Gabinete con Maru Campos. En agosto del año pasado se anunció su salida para sumarse a las campañas del Frente. Después se hicieron reformas y desapareció el cargo que ocupaba. En noviembre de 2023, el PAN lo designó como delegado electoral en la Ciudad de México.

Ahora, estará en el INE en las elecciones más grandes de la historia. Su objetivo es que el partido no sea afectado por las acciones de otros o hacer señalamientos cuando consideren que se está rompiendo la ley. Le Frente también confía en sus capacidades para salir adelante.