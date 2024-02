La democracia le ha sonreído a Rogelio Loya Luna. Ha sido elegido como candidato del Frente Amplio en Ciudad Juárez luego de una serie de revisiones y votaciones de los perfiles para competir por la alcaldía de la frontera. La oposición ha seleccionado a la persona mejor colocada.

A falta del anuncio oficial, Loya representará al PRI-PAN-PRD en la campaña y en las votaciones del 2 junio. En un proceso como este el tiempo se acorta muchísimo y cuando menos se lo esperan ya están las casillas montadas en las distintas colonias listas para recibir a los ciudadanos.

El actual recaudador de Rentas se destacó entre los perfiles de Enrique Serrano, José Luis Canales de la Vega y René Mendoza, quienes no podrán quejarse, al menos no abiertamente, pues firmaron un acuerdo de unidad y tendrán que apoyar al elegido, aun así no sea de su agrado.

Desde hace unos meses se perfilaba a Loya para que encabezara los esfuerzos de un partido en la contienda electoral. Los organismos decidieron unirse y lanzar una candidatura común. Lo que sigue es completar los procesos y requerimientos de la autoridad electoral.

Para el funcionario es la oportunidad definitiva para saltar a la primera fila. Ciertamente tiene protagonismo desde su actual puesto, pero llegar a la Presidencia Municipal sería concretar el objetivo principal de su trayectoria política que en el pasado se vio truncado de fea forma.

Si la unidad que se pregona es cierta, no habrá problemas para que Loya represente a la oposición. Si hay discrepancias, todos los involucrados tendrán que trabajar para resolverlas cuanto antes. De no hacerlo, la situación puede ser aprovechada por los otros partidos.

En la ciudad de Chihuahua anduvo Guadalupe Taddei Zavala, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). Su presencia se debió a que en la capital comenzó la producción de 2 mil 192 toneladas de papel seguridad, marca de agua bitonal con el logotipo “INE”, que se utilizará para el Proceso Electoral Federal. Nada más y nada menos.

La empresa elegida por el INE es la única que cumple con los requerimientos de seguridad necesarios para esta producción tan cuidada, por lo que la consejera presidenta del INE aseguró que los ciudadanos podrán emitir su voto con toda seguridad. Todo lo que está detrás está bien supervisado.

La producción inició el día 12 de febrero y concluirá el 12 de abril de 2024. Se realizarán 21 entregas de 100 toneladas cada una, más una de 92 toneladas, planeadas estratégicamente por el INE y Talleres Gráficos de México, la empresa encargada de esta misión. Los traslados serán vigilados por la Sedena y Guardia Nacional. No vaya a ser.

Es destacable que una empresa establecida en Chihuahua sea la elegida para esta tarea tan importante. Hay confianza y supervisión en los trabajos. Esta es una primera parte de lo grande que es el proceso electoral, los materiales necesarios, su elaboración, distribución y su uso.

Donde no los calienta ni el sol es en el interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En Chihuahua siguen las protestas por la designación de algunos candidatos a alcaldías. El reclamo es el mismo: no hubo transparencia y se tomaron en cuenta personas sin recorrido en el partido.

Lo integrantes de un grupo llamado “Los de Abajo”, tremenda referencia a la obra de Mariano Azuela, denuncian malos manejos por parte de Brighite Granados, la presidenta del comité estatal. Las diferencias también se pueden entender por las generaciones a las que pertenecen, pero ese no es el caso.

El rechazo continuará hasta que se dé marcha atrás a la decisión. De no hacerlo, la fractura será evidente y se pone en peligro su objetivo: continuar con la transformación. ¿Eso será suficiente para cambiar la decisión? Y todavía falta conocer los perfiles de Chihuahua y Juárez.

En tanto, para no demostrar el conflicto, algunos legisladores de Morena estuvieron en Juárez para invitar a revisar y debatir las propuestas de reforma lanzadas por el presidente AMLO la semana pasada. Desde luego, defendieron su aprobación, pero también llamaron a intercambiar ideas al respecto.