El momento ha llegado. Unos deben guardar silencio y otros en cambio podrán hablar prácticamente de todo, siempre y cuando no vulneren las reglas electorales o caigan en la exageración. Ser realista es lo que más conviene en este periodo tan importante como este en el que se define el futuro de México.

Quienes estarán restringidos temporalmente son los funcionarios que no participarán en el proceso electoral, ya sea porque no tuvieron la intención o porque levantaron la mano pero no fueron elegidos. También los servidores que sí fueron seleccionados pero que todavía no les toca la campaña.

En esta situación se encuentra Cruz Pérez Cuéllar, quien será el candidato de Morena a la alcaldía, o sea, buscará la reelección para estar otros tres años en el cargo. Antes de retirarse, destacó algunos logros de su administración: pavimentación de calles, alumbrado, mantenimiento a parques y programas sociales.

Además, destacó que para estas actividades no se ha contraído una deuda. La recaudación y recursos propios han permitido el desarrollo de estos proyectos. Otros están en proceso, como el del Estadio 8 de Diciembre y el distribuidor vial de Independencia-Talamás, de los más ambiciosos.

En el caso de Chihuahua, Marco Bonilla también dio un mensaje antes de poner pausa a las actividades. Enfatizó el alcance que han tenido las becas municipales para estudiantes y deportistas, así como otras acciones de mejora de los espacios deportivos.

Quien también tuvo mucha actividad antes de la veda fue la gobernadora Maru Campos. El miércoles estuvo en Parral y el jueves en Cuauhtémoc. En el primer municipio inauguró las mejoras en un hospital y el corredor turístico. En el segundo dio inicio a las obras de reparación del Corredor Comercial Manitoba.

Después de esto, ellos tendrán que ser muy cuidadosos con lo que hagan, pues el árbitro electoral estará atento. Independientemente de eso, las administraciones seguirán trabajando en los puntos esenciales.

En contraste, los que libran la mordaza de este periodo son los aspirantes a diputaciones federales y para el Senado. Desde luego, las personas que compiten por la presidencia de México: Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez. Siete partidos, tres aspirantes y solo una persona será la elegida.

Para Chihuahua, hay muchos perfiles que estarán dando los roles por las distintas demarcaciones. Por ejemplo, Daniel Murguía de Morena estará en el Distrito 1 de Ciudad Juárez; Tony Meléndez en el Distrito 5 de Delicias y por el Distrito 7 de Cuauhtémoc Bryan LeBarón Jones (MC).

Para el Senado hay nombres como Daniela Álvarez, Andrea Chávez, César Peña y en la zona plurinominal hasta el exgobernador Javier Corral Jurado, pero él tendrá que esperar a ver cómo les va a sus compañeros en Morena, sí, el exmandatario ha cambiado de colores.

Hablando del exfuncionario, su adición a los grupos morenistas no ha caído nada bien. Tanto así que se puede decir que fue el causante de que la diputada Susana Prieto Terrazas dejará la bancada del partido guinda en el Congreso de la Unión y mejor se quedara sin etiqueta.

La legisladora anunció el jueves su renuncia, con el argumento también de que sus propios compañeros la habían marginado y que su iniciativa de reducir la jornada laboral se quedaría estancada.

Aunque los rumores dicen que fue porque el partido no la tomó en cuenta para competir por otro puesto o para la reelección y al saber que Corral está en los plurinominales del Senado, mejor se fue. Especialmente porque él la investigó.

Sea cual sea el caso, el efecto Corral sigue vigente.