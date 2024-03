Pocos recordarán que en las elecciones de 2021 Morena presentó a Cruz Pérez Cuéllar como el candidato a la alcaldía y Martín Chaparro Payán como su suplente. Parece ya muy lejano ese año y las posibilidades de que el profe tomara el timón se habían apagado, pero no den por vencido a un morenista.

Después de una larga espera, el profe Chaparro regresará a la frontera y lo hará para suplir a Pérez Cuéllar en la alcaldía mientras este se lanza en la campaña en busca de la reelección. Su paso será breve pero significativo considerando que es uno de los fundadores del partido en la entidad.

No obstante, la experiencia de años anteriores da en que pensar. Chaparro Payán puede desconocer a Pérez Cuéllar y hacerse del poder. O también que el segundo ya no piense regresar al cargo y el primero ya no quiera seguir. Podría generarse una crisis. Aunque lo más probable es que haya cordialidad.

Entonces, Pérez Cuéllar pedirá licencia unos tres días antes de la campaña local. Por esos días Chaparro tendrá que rendir protesta y responder a los ciudadanos sus inquietudes, además de tomar el mando en los proyectos que se desarrollan y asegurarse de que están bien hechos y se entregarán a tiempo.

Será cuando menos llamativo ver a este personaje que por mucho tiempo estuvo al frente del partido en Chihuahua y que eso generó molestia, pero se retiró a tiempo antes de convertirse en villano.

Pero no todo es miel sobre hojuelas dentro del partido guinda. El jueves hubo un agarrón entre el diputado Cuauhtémoc Estrada y la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas. Hubo hasta acusaciones hacia los órganos electorales y el Gobierno del Estado por lo que consideraron un intento de frenar sus aspiraciones.

Por un lado, Estrada dijo que los tres entes han operado de forma coordinada para beneficiar a Terrazas, quien ha denunciado violencia política de género hacia el líder de la bancada. Él ha argumentado que la legisladora ha presentado documentos alterados en su denuncia.

La presidenta rápidamente desmintió los dichos de Estrada y aseguró que fue un error en el registro, no una manipulación. Además, el diputado ha insistido en que ella y los organismos electorales buscan frenar la reelección de él y sus compañeras. Las diferencias son claras.

El intercambio de declaraciones continuará el viernes y se extenderá hasta que los involucrados aclaren todo y las candidaturas estén intactas.

Este año la votación del Presupuesto Participativo coincidirá con el proceso electoral. Se han elegido 335 proyectos desglosados de la siguiente manera: 165 corresponden al área de edificación, 82 vialidades (pavimentación o nueva creación), 60 de construcción o rehabilitación de espacios públicos, 23 proyectos sociales 4 de alumbrado y uno de limpia.

Las propuestas se encuentran publicadas a detalle en el micrositio de Presupuesto Participativo en la página oficial del Gobierno Municipal y redes sociales oficiales para que la ciudadanía los conozca y sean votados en la consulta pública que se llevará a cabo el próximo 21 de abril.

Como novedad este año, los ciudadanos podrán votar por cuatro proyectos en más de 100 mesas receptoras. Será un ejercicio interesante antes de la gran elección. Se podrá ver la disposición de las personas por participar y decidir sobre qué hacer en la ciudad.