Viejos los cerros: Gael Monfils vence en primer ronda del Australian Open

Melbourne, Australia.- Al pragmático profesional Gael Monfils le hubiera gustado terminar en sets corridos su victoria contra el prometedor compatriota francés Giovanni Mpetshi Perricard en la primera ronda del Abierto de Australia.

Su sentido del espectáculo ganó peso tras conseguirlo en cinco.

En un duelo el martes entre Monfils, de 38 años, y Mpetshi Perricard, de 21, fueron la edad, la experiencia y la resistencia las que superaron la potencia y la juventud, para neutralizar a uno de los servicios más potentes del tenis.

Días después de que Monfils se convirtiera en el jugador más viejo en ganar un título de la gira de la ATP al vencer a Zizou Bergs en la final en Auckland, Nueva Zelanda, Monfils desperdició puntos de partido en el tercer set y en el servicio de Mpetshi Perricard en el quinto antes de finalmente cerrar con una victoria 7-6 (7), 6-3, 6-7 (6), 6-7 (5), 6-4.

Monfils dijo que normalmente trata de evitar pensar en las diferencias de edad con los competidores, “pero puedo decirte que mañana por la mañana me sentiré más de 48 que de 38”.

“Lo sé... a veces puedo tener el doble de la edad del chico. Tengo, sí, creo que 21 años de carrera, y él tiene 21 años, Giovanni”, agregó. “Claro que los números están ahí, pero estoy peleando, así que trato de no poner ningún número en mi cabeza”.

Monfils y Mpetshi Perricard entraron al partido en extremos opuestos del espectro de la carrera, pero comparten una pasión por su deporte. Ambos usan tiros entre las piernas a veces —en un caso, ambos en el mismo rally en el desempate del cuarto set— y a veces toman un enfoque no convencional para preparar los puntos.

Con un récord de carrera de 34-18 en el Abierto de Australia, donde alcanzó los cuartos de final en 2016 y 2022, Monfils tenía la ventaja contra un jugador que debutaba en Melbourne Park.

Mpetshi Perricard nunca había avanzado más allá de la primera ronda en ningún major aparte de Wimbledon (donde alcanzó la cuarta ronda como perdedor afortunado el año pasado) pero era 30mo cabeza de serie después de un año revelación en 2024 que incluyó dos títulos.

Monfils, quien ha ganado más partidos de Grand Slam en individuales que cualquier otro francés, ahora también tiene un récord de 20-19 en partidos de cinco sets.

No enfrentó un punto de quiebre contra Mpetshi Perricard en cinco sets y lidió con el que está ampliamente considerado el mejor segundo servicio en el tenis. Convirtió dos de 12 oportunidades de break.

Pero también tuvo 18 dobles faltas, incluyendo una cuando sacaba para partido en el tercer set, y otra en un punto de partido en el desempate del tercer set que permitió que su joven rival volviera al partido y lo extendiera una hora y media.

Después, ambos se refrescaron y estaron juntos en el vestuario.

“A veces en el banquillo me digo a mí mismo, ‘Él no tiene 38’”, dijo Mpetshi Perricard. “Físicamente no creo que tenga 38, pero sí, quiero decir, tendré que mejorar en algunas partes para ganar este tipo de partido. Todavía soy joven. Todavía puedo aprender”.

Hubo otros dramáticos partidos a cinco sets. El quinto preclasificado y temperamental Daniil Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos y tres veces finalista en Australia, superó 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2 a Kasidit Samrej, otro debutante en grandes. Y Holger Rune, 13er cabeza de serie, venció a Zhang Zhizhen por 4-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-4.

Taylor Fritz, subcampeón en el Abierto de Estados Unidos y en las Finales de la ATP y parte del equipo de Estados Unidos que ganó la United Cup la semana pasada, necesitó menos de dos horas para una victoria de 6-2, 6-0, 6-3 sobre Jenson Brooksby.

La colombiana Camila Osorio y Renata Zarazúa se apuntaron sendas victorias en sets corridos. Osorio sorprendió 6-4, 6-7 (4), 6-4 a Maria Sakkari (31ra cabeza de serie) y Zarazúa remontó para doblegar 6-7 (6), 6-1, 6-2 a Taylor Townsend. Además, la brasileña Beatriz Haddad Maia eliminó 4-6, 7-5, 6-2 a la argentina Julia Riera.

En el cuadro masculino, el argentino Tomás Etcheverry tumbó 6-7 (8), 6-3, 7-5, 6-1 a Flavio Cobolli (32do preclasificado). También avanzaron los argentinos Francisco Cerúndolo (31) y Facundo Díaz Acosta, citándose para un duelo de segunda ronda.

La número 8 Emma Navarro necesitó 3 horas y 20 minutos y remontó de un 5-3 abajo en el tercer set para vencer a su compatriota estadounidense Peyton Stearns 6-7 (5), 7-6 (5), 7-5 en la primera ronda femenina.

En contraste, la sexta preclasificada Elena Rybakina dominó a Emerson Jones, de 16 años, por 6-1, 6-1 y la número 9, Daria Kasatkina, avanzó en sets corridos.

Navarro, semifinalista en el Abierto de Estados Unidos el año pasado, describió su victoria como “uno de los partidos más únicos en los que he jugado en un tiempo: dependía mucho, supongo, de mi determinación y tenacidad y lucha”.

Emma Raducanu, la campeona del Abierto de Estados Unidos 2021, firmó una victoria de 7-6 (4), 7-6 (2) sobre la 26ta preclasificada, Ekaterina Alexandrova, preparando un partido de segunda ronda contra Amanda Anisimova.

En su primer partido desde noviembre, la jugadora británica de 22 años tuvo 15 dobles faltas, cometió 30 errores no forzados y ganó solo el 30% de los puntos en su segundo servicio. Pero fue suficiente en los momentos importantes.

“Estoy muy orgullosa de cómo luché y cómo superé ciertas situaciones en ese partido”, dijo Raducanu.