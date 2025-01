Ven a Williams Jr. como primera selección de draft tras derrota en el Sun Bowl

El Paso, Texas.- Pese a haber caído derrotados en el Sun Bowl ante los Cardenales de la Universidad de Louisville, el entrenador en jefe de los Huskies de la Universidad de Washington, Jedd Fisch, puso todas sus fichas en su quarterback Demond Williams Jr. e incluso dijo que lo ve como una posible primera selección de draft en la NFL.

Esto luego de que el nacido en Chadler Arizona fuera de los más destacado en el equipo morado. Con apenas 18 años de edad y en su primer año de universidad, no le pesó la juventud en la que fue su debut como titular. Completó 26 de 32 pases, sumando 374 yardas totales y anotando cuatro touchdown.

Pedro Dorantes

Por si le faltara más, también fue el líder terrestre en la ofensiva de la W con 74 yardas y un touchdown en 20 acarreos.

“Al final del juego le dije que estaba orgulloso de el y que lo quiero mucho. Que no podría ser más afortunado de ser su entrenador. El se comprometió con nosotros y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que algún día sea la primera selección del draft, para hacer eso va a necesitar todo el apoyo y todas las herramientas que nosotros le podamos dar. Va a tener un carrerón con nosotros”, dijo Fisch.

Cabe señalar que, el partido de la vida de Williams Jr. se dio después de un pésimo comienzo en el que lanzó una intercepción en su primera serie ofensiva. Apenas habiendo lanzado un par de pases.

“Sí, creo que jugué bien. El comienzo fue difícil con la intercepción y al final nos pudimos reponer. No pudimos ganar y eso no nos gusta, pero fuimos por la conversión de dos puntos por que teníamos que ganar, no íbamos a buscar el empate”, expresó el propio jugador.