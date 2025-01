Tagovailoa probablemente no juegue contra los Jets

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Miami Gardens.- Se espera que el quarterback Tua Tagovailoa se pierda su segundo juego consecutivo cuando los Dolphins viajen para enfrentarse a los Jets de Nueva York el domingo en un partido con implicaciones para los playoffs, dijo el entrenador Mike McDaniel el viernes.

El QB suplente Tyler “Snoop” Huntley probablemente volverá a ser titular después de llevar a Miami a una victoria en lugar de Tagovailoa la semana pasada.

Tagovailoa todavía está lidiando con una lesión en la cadera derecha que sufrió en Houston el 15 de diciembre y que se agravó por un golpe contra San Francisco la semana siguiente.

“Parece que la forma en que abordé la semana fue probablemente inteligente”, dijo McDaniel, quien hizo que Huntley tomara más repeticiones en los entrenamientos que Tagovailoa esta semana. “Veo poco probable que Tua participe”.

Tagovailoa dijo el viernes que estaba “frustrado” por no estar disponible para su equipo para el último partido de la temporada regular que deben ganar. Indicó que quería jugar la semana pasada en Cleveland, pero los médicos no lo permitieron, recomendando que le diera más tiempo a la lesión para sanar.

“Si las cartas se juegan como deberían, y como sabemos y pensamos que pueden, estaré disponible la próxima semana”, dijo Tagovailoa. “No hay peros ni condiciones. Jugaré. Eso es seguro”.

Los Dolphins todavía están en la lucha por el último lugar como comodín de la AFC. Miami necesita ganar el domingo y que Denver pierda ante Kansas City — que iniciará al quarterback Carson Wentz y descansará a la mayoría de sus titulares — para obtener un lugar en los playoffs.

“Es difícil”, dijo Tagovailoa. “Es difícil para cualquier competidor tener que sentarse cuando la temporada está en juego y sabes que puedes hacer más. Pero eso solo te dice cuánta confianza y respeto tenemos por Snoop”.

Huntley completó 22 de 26 pases para 225 yardas con un touchdown por pase y otro corriendo contra Cleveland.

McDaniel indicó que ha habido progreso desde donde estaba Tagovailoa con la lesión la semana pasada, cuando no había sanado tan rápido como el equipo esperaba. McDaniel dijo entonces que Tagovailoa no estaba médicamente autorizado para jugar, y que no era “seguro” que entrara al campo.

Después del entrenamiento del viernes, a Tagovailoa se le preguntó cuál sería el riesgo de un daño mayor si entrara al campo.

“No sé si algo podría ser peor de lo que es ahora”, dijo, “pero — no sé. Esto es solo lo que los médicos me están diciendo que es lo correcto para mí, y cosas por el estilo. Pero quiero estar allí. Eso es seguro. Pero es solo un riesgo para mí estar allí”.

Es una lesión más difícil de medir que algo como un moretón, dijo McDaniel, pero aclaró que el hueso de Tagovailoa está intacto.

Tagovailoa terminará la temporada regular con 11 inicios como titular — la menor cantidad desde que comenzó nueve jpartidos en su campaña de novato. Lanzó para 2.867 yardas y completó un récord personal del 72.9% de sus pases con 19 touchdowns y siete intercepciones.

Solo ha jugado una temporada completa — en 2023 — desde que ingresó a la NFL en 2020. En 17 juegos de temporada regular, Tagovailoa lideró la NFL en yardas de pase y lanzó para un récord personal de 29 touchdowns, obteniendo una extensión de contrato de cuatro años por 212 millones en la temporada baja.

Tagovailoa se perdió cuatro juegos al principio de esta temporada cuando fue puesto en la reserva de lesionados después de sufrir una conmoción cerebral en una escapada contra Buffalo en la semana 2.

Fue diagnosticado con dos conmociones cerebrales en 2022, una de las cuales lo dejó brevemente inconsciente, y se perdió cuatro juegos completos y un juego de playoffs.

En 2021, Tagovailoa se fracturó varias costillas en un juego de la semana 2 contra Buffalo y se perdió los siguientes tres juegos.

Tagovailoa dijo que entrará a esta temporada baja buscando formas de protegerse mejor.

“Obviamente, las conmociones cerebrales han sido un problema”, dijo, “y luego, aparte de eso, otras lesiones que se han acumulado con las conmociones cerebrales hasta el punto de que me estoy perdiendo juegos. Es frustrante. Esa es la parte frustrante. Eso es algo a tener en cuenta para mí, para el equipo y simplemente avanzar para estar disponible por más de una temporada. Eso es seguro”.