Denuncian transportistas lentitud en la aduana

Ciudad Juárez.-Transportistas denuncian que la lentitud, ausencia o intermitencia ha sido la constante en los últimos años en los sistemas de la Aduana Mexicana y es que de acuerdo a esta denuncia existen ocasiones en que pueden pasar todo un día sin tramites de importación y exportación como fue el caso del jueves pasado.

Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas reprochó que el problema no es que ayer u hoy no haya sistema en la Aduana Mexicana sin justificación alguna, sino que esto y otros temas, como las carreteras y la seguridad más han afectado en los últimos años al transporte de mercancías en el país.

“El problema que hay es la poca inversión del gobierno federal sobre en este caso los sistemas que no nada más le competen Aduana, nos afecta en todos los rubros, la SCT, si no hay el mantenimiento pues definitivamente viene la problemática, pues tampoco hay mantenimiento en infraestructura vial, las carreteras, tienen seis años sin que se les invierta en mantenimiento, entonces las prioridades que el gobierno federal tiene, no son las prioridades de la productividad y eso yo creo que le nos afecta a todos, porque tenemos aduanas que no están trabajando competentemente”, señaló…

Contó que el pasado jueves luego de la falla de sistemas en la Aduana, todos los tramites de comercio exterior se concentraron en Zaragoza y que fue entre 9 y 10 de la noche que al reabrir se alcanzó a cruzar todo lo que estaba en la línea, “se pusieron las pilas las aduanas, tanto la americana, como la mexicana y en cuanto hubo sistemas les dieron celeridad a todos los trámites y alcanzamos a cruzar ayer al cierre del horario alcanzamos a cruzar todas las mercancías varadas por horas” relató.

El líder transportista expuso que aunque las Aduanas es de los espacios con más ingresos, no se está invirtiendo lo suficiente como para seguir siendo eficientes para la generación de trabajo.

“El problema no es que no haya ingresos, el problema es cómo se distribuye el dinero que ya ingresó, si es uno de los puntos donde más se recauda los ingresos para nuestro gobierno, nada más que no le están atendiendo como se debe atender, no le están regresando el mantenimiento de todos estos sistemas y todas las instalaciones, el personal, en vez de modernizar los sistemas, lo que tenemos que ya es viejo, no lo están atendiendo, no digamos modernizando, no lo están mantenimiento, que se debe tener para tener las instalaciones de una mejor manera”, detalló Manuel Sotelo.