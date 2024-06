Real Madrid ya piensa en la 16; Mbappé viene en camino

Foto: Associated Press

El Real Madrid apenas empezaba a celebrar haber extendido a 15 su colección de títulos en la Liga de Campeones cuando el técnico Carlo Ancelotti empezó a planear cómo conquistar la 16ta corona.

Los reyes indiscutibles de Europa no se conforman en lo absoluto y podrían lucir mucho más potentes la próxima temporada.

“Aquí nunca se tiene la barriga llena", declaró Ancelotti tras la victoria 2-0 ante el Borussia Dortmund en el estadio Wembley el sábado.

La última consagración del Madrid se cristalizó su tener un centrodelantero nato luego que Karim Benzema se marchó al cabo de la temporada pasada. También empezaron la temporada con el doble golpe de las lesiones del arquero Thibaut Courtois y el zaguero Eder Militao, ambos tras sufrir roturas de ligamentos de rodilla.

El aporte goleador fue cubierto por el volante inglés Jude Bellingham, pero Ancelotti dispondrá de más poder de fuego en la próxima campaña.

Endrick, la nueva perla del fútbol brasileño, viene en camino.

Pero Kylian Mbappé es el jugador que el club merengue lleva persiguiendo durante una década, el hombre llamado a ser el heredero Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el trono del mejor futbolista del mundo.

Mbappé se va del Paris Saint-Germain como agente libre y sería otra adición de lujo en el club en el que han militado astros como Zinedine Zidane y Cristiano.

“Si se da, sería increíble poder contar un jugador de su talla”, dijo Bellingham el sábado.

Campeón mundial con Francia, Mbappé tiene todos los atributos individuales para estar a la par de los grandes de la historia: vértigo, potencia física y regate. Y anota goles de manera copiosa.

“Es el único elemento que nos falta, ese (número) nueve letal y si (Mbappé) viene y nos brinda eso, es que vamos a estar en un sitial privilegiado. Nos llevará a otro nivel”, añadió Bellingham.

Con Mbappé y Endrick, el Madrid derrochará de talento ofensivo. Vinicius Junior ya es uno de los delanteros más espectaculares del mundo, algo que ratificó al brillar en la final de la Liga de Campeones.

El caño del brasileño al zaguero rival Julian Kyerson fue lo que propició el tiro de esquina que acabó con el cabezazo de Dani Carvajal para abrir la cuenta. Vinicius se encargó de sentenciar el triunfo al anotar el segundo tanto del Madrid.

El asistente en el gol de Vinicius fue Bellingham — el mejor jugador de La Liga en su primera temporada como merengue.

Siempre es así en el Madrid, con sobrado talento de lujo en el ataque.

Y a Ancelotti hay que darle crédito por su facilidad para adaptarse, con jugadores que van y vienen, manteniendo al Madrid en lo más alto.

"Nos adaptaremos a las características de los jugadores que tenemos y tendremos que jugar de manera distinta. Tenemos jugadores fantásticos y recursos para ser competitivos”, sostuvo Ancelotti.

"Esta competición me ha dado una felicidad increíble como jugador y entrenador y el objetivo es intentar repetir esta emoción. Tengo la suerte de estar en el mejor club del mundo”, añadió el timonel italiano.

La tiranía del Madrid en el máximo torneo de clubes de Europa no afloja pese al auge del Manchester City.

Pep Guardiola logró llevar al campeón inglés a conquistar su primera Copa de Europa tras eliminar al Madrid en las semifinales. Se suponía que el City alzaría vuelo en Europa, pero el Madrid acabó recuperando su trono.

La visión del Madrid es reforzar su plantel para no dejarse cazar por un City, financiado por la familia que gobierna a Abu Dabi y que ha fichado a los más granado del fútbol sin importar el costo, como ha sido con Erling Haaland y Kevin De Bruyne.

Aunque el ataque de Ancelotti promete estar más fuerte, tendrá que encontrar un sustituto al veterano volante Toni Kroos, seis veces campeón europeo. El alemán anunció previo a la final de Wembley su decisión de retirarse.

“Perdemos a un jugador muy importante, pero tenemos jugadores para reemplazarle”, aseguró Ancelotti. “Le estamos muy agradecidos. Ha terminado en lo más alto. Más alto no es posible. Ha tenido huevos para acabar... No ha fallado ni un día en estos diez años. Le he dicho que le esperamos y que si cambia de idea estábamos ahí”.