Verstappen penalizado 10 lugares en GP de Bélgica; esta es la razón

Spa-Francorchamps, Bélgica.– Cuando Max Verstappen participó hace un año en el Gran Premio de Bélgica, se encaminaba sin problemas a su tercer título mundial de la Fórmula Uno.

Un año después, el holandés se dirige por el mismo camino antes de la carrera del domingo, pero al parecer lo tendrá que hacer peleando, de un grupo de retadores liderados por Lando Norris de McLaren.

Verstappen no solo tiene una dura pelea por primera vez desde que empezó a dominar el deporte, tendrá que lidiar con una penalización de 10 lugares este fin de semana después de que el equipo instaló una quinta unidad de poder en el auto ante de la práctica del viernes. Con este superaron el límite de motores para la temporada.

El piloto de Red Bull mantiene una cómoda ventaja de 76 puntos —265 unidades a las 189 de Lando Norris. Pero el McLaren de Norris cerró este verano la brecha de velocidad con Verstappen y Mercedes y Ferrari siguen amenazando con victorias individuales.

Norris demostró una vez que tiene el ritmo durante la práctica del viernes y terminó con el mejor tiempo delante de su compañero de McLaren Oscar Piastri. Verstappen fue tercero.

En el 2023, Verstappen terminó primero en el circuito de Spa-Francorchamps para su octava victoria consecutiva y llegó al descanso de media temporada con una ventaja de 125 puntos sobre su compañero mexicano Sergio Pérez. Verstappen terminó con un récord de 10 triunfos seguidos y Red Bull dominó la temporada. Carlos Sainz de Ferrari fue el único piloto fuera de Red Bull que ganó una carrera.

Este año Verstappen parecía que se dirigía al título por el mismo camino ganando cuatro de cinco carreras. Pero desde entonces suma solo tres victorias en ocho premios y suma tres carreras seguidas sin ganar por primera vez desde el 2021.

Su frustración fue evidente el fin de semana pasado en Hungría cuando terminó quinto a pesar de que inició tercero. Verstappen se quejó en la radio de la estrategia de parada de pits después de que no pudo igualar el ritmo de los McLarens.

"Desde mi punto de vista quedó claro que la estrategia fue errónea y por supuesto tengo el mismo ímpetu que todos en el equipo. Queremos intentar ser perfectos", dijo el piloto el jueves en una reflexión de la complicada carrera en Budapest.

Penalización

Verstappen, quien nació en Bélgica, pero compite por Holanda, ganó aquí los últimos tres años. Pero reconoció que la penalización de 10 lugares es un golpe en su intento de poner fin a su racha sin ganar.

"Sabía por supuesto que venía. No me sorprende", dijo sobre la posible penalización. "Si ves nuestras últimas carreras en donde no hemos sido especialmente veloces, diría que con esos 10 lugares extra no tenemos muchas posibilidades de ganar".

Yuki Tsunoda de RB iniciará desde el fondo de la parrilla el domingo después de que también excedió el número de motors permitidos, así como la adición otras partes.

Drama

Piastri se convirtió en el séptimo ganador distinto en 13 carreras esta temporada tras liderar el 1-2 de McLaren por delante de Norris en el Hungaroring.

Aunque nadie pudo alcanzar a los McLaren, el drama ocurrió en la radio del equipo cuando tuvieron que implorarle a Norris que le cediera el primer lugar a Piastri.

"El punto principal es el 1-2. Estaba muy feliz, el equipo completo estaba feliz", aseguró Norris el jueves.

Norris aún tiene un largo camino para alcanzar a Verstappen, pero McLaren cerró la brecha con Red Bull en el campeonato de constructores. Red Bull es líder con 389 puntos, por los 338 de McLaren.