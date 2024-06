Ciudad Juárez- Los Indios de Ciudad Juárez dieron a conocer la incorporación de Víctor Manuel “Teco” Flores al cuerpo técnico de la novena fronteriza como instructor de bateo.

Esto mismo con la intención “rescatar” a un cuerpo de toletes que ha naufragado en el pentágono desde el inicio de la campaña. Las muchas penurias con el bate han sido más que evidentes a la hora de toparse con todo lo que no tenga velocidad y se mueva para abajo.

"Es muy claro que estamos a la baja y una de las preocupaciones más grandes de este cuerpo técnico es que hay que levantar a este equipo en la cuestión del bateo. Hay talento, faltan a finar detalles y los Indios han tenido la confianza en un servidor para hacer el trabajo. Todos sabemos que hay mucha gente, sin decir nombres, que ha tenido muchísimos problemas con los picheos rompientes. Hay practicas inductivas para que ellos puedan ver pensamientos tácticos y ver todo ese tipo de problemas que tienen ellos a la hora de batear y darles confianza", explicó el Teco.

Las carencias ofensivas de Juárez se vuelven todavía más evidentes viéndolas desde la estadística de Net Noticias. El cuadro teporaco batea apenas para .231 como conjunto, ha pegado 89 imparables, 71 de ellos sencillos, suma solo 59 carreras anotadas y se ha ponchado en 108 ocasiones. Todas estas cifras se ven por lo pronto muy lejanas con respectos a los objetivos que ya trazó el propio Teco.

"El ritmo en el bateo se alcanza entrenando, el ritmo puede ser de espacio o de timing, es un tema multifactorial, no puedes dejar de ver una cosa para enfocarte en otra por que entonces empiezas a fallar. Juárez tiene la obligación de estar en esta liga dentro del promedio, un promedio de .325, .350, han habido bateadores de .400, 400 y medio. La liga creció en calidad y tenemos que estar preparados y a la altura para eso", añade Flores.

A los números que ya de por si son preocupantes, también se les suman otras cifras todavía más alarmantes. Tales como el promedio de bateo con corredores en posición de anotas (RISP) de .259 y el hecho de que no parece dominarlos como facilidad, provocando que 51 por ciento de sus batazos no sean más que rodados para el cuadro. Cabe resaltar también, el otro acabose de Juárez: la falta de paciencia, viendo un promedio de 3.7 lanzamientos por at bat.

Será a partir de mañana que los comandados por Iván Gallegos, así de inofensivos, se midan entres juegos ante su compañeros de sotano en la liga: Los Faraones de Nuevo Casas Grandes.