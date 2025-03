La Previa Bravos-Chivas: La batalla contra el autoreflejo

Ciudad Juárez.- Los Bravos de Ciudad Juárez llegan esta tarde a la jornada 12 del futbol mexicano. Llegan intentando contenerse de las malas costumbres, con seguidillas que si no negativas tampoco positivas. Súmele el cuento de los mentados 19 puntos y el rival en turno: las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Neutral

Si Juárez fuera un carro la palanca estaría en neutral, ahí, donde dice “N”. Los Bravos parecen haberse detenido en el segundo tiempo del partido ante los Tuzos del Pachuca y de ahí en más no se han vuelto a mover.

La realidad de las cosas del compromiso ante el Atlético San Luis de la semana pasada, es que nadie de los fosforescentes maquiló como dios manda. ¿Dominaron la posesión? Sí, por lo menos durante 60 de los 90 minutos. ¿Controlaron el ritmo del juego? También, lo trabaron cuando quisieron y lo destrabaron cuando se les antojaba.

El gran problema es que con todo y eso nadie tuvo la claridad para si quiera idear de frente al último tercio. Los 14 minutos finales de compromiso apantallan, se fueron todos al ataque a falta del gol, de ahí tampoco salió nada. Hicieron falta, mucha, pero mucha falta, Guillermo Castillo (Que no se llama así, pero así nos dijo que le dijéramos), y Óscar Estupiñán que sigue dolido de la planta del pie.

No van a estar para hoy tampoco, por los menos no el brasileño. La falta del hombre orquesta en la parte del medio bien podría obligar a Bravos a aprovechar las pocas claras que se les presenten (No más matatenas en el área chica).

El cuento que suena conocido

Los comandados de Martín Varini son octavos de la tabla por que los demás equipos no parecen capitalizar. Ni Pachuca, ni Rayados ni los volubles Pumas de la Autónoma Nacional de México.

Por una parte, no está mal, los de verde siguen siendo candidatos cuando menos al play-in. No obstante, el asunto, con todo y el par de bajas, empieza tomar tintes de una caída que ya conocemos: la del equipo que arranca fuerte y que se desinfla en la última parte del certamen. La del cuadro que deja de marcar a la oposición, que divide demás la pelota y que, en el caso muy especifico de los fronterizos, se aferra a salir jugando en corto.

Hay que ganarles a los hábitos, a las malas costumbres e inclusive al autoreflejo. Para eso el rival está puesto. Puesto por que muy bien muy bien no llegan las Chivas. Su única arma parece ser un hombre casi de la mediana edad, calvo, gritón y con pocos elementos en la cancha (Sí, ese… Javier “Chicharito” Hernández).

¿Por dónde y a qué hora?

El partido entre caballos y cabras tiene la hora pactada para las 7:00 de la tarde desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. Este mismo podrá seguirse a través de las señales de Azteca Deportes.

La disciplina y el control de las tarjetas quedará a cargo del nacido en el Distrito Federal y karateca de fin de semana: Fernando “El Curro” Hernández.