Estadio 8 de Diciembre, del reclamo a la realidad

Ciudad Juárez.– Al suroriente de Ciudad Juárez abrió sus instalaciones el más nuevo recinto deportivo, el Estadio 8 de Diciembre.

Esta obra se convirtió en el primer estadio construido en esta frontera en más de una década, en 13 años para ser exactos, desde aquel ya lejano 2012, cuando se inauguró la casa de los Indios: el hoy llamado Estadio Juárez.

A diferencia del coloso de la avenida Sanders, el 8 de Diciembre no surgió ni como un primer plan ni como promesa de campaña para el sector más vulnerable de esta localidad. Salió de la inconformidad de un grupo de estudiantes.

Estudiantes impulsan proyecto

Eran estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico y de Servicios (Cbtis) 270 quienes se hicieron presentes en el Cabildo en octubre de 2022. Esto para impedir la construcción de una arena de rodeo que tenía un costo proyectado de 21 millones de pesos.

“Entendemos el punto del presidente municipal al decir que la arena de rodeo es importante, no lo estamos negando. Sin embargo, no es necesaria. Inconcebible es que Juárez, más en esa zona, no tenga pavimento ni alumbra do público, no que no tengamos una arena de rodeo”, expresaban los alumnos.

Aquella queja acabó en la idea del estadio. Idea que, por lo menos en el papel, estuvo presente desde febrero de 2023. No había más rodeo para el suroriente, lo que faltaba era empezar la edificación.

Sí hubo estadio

Pusieron manos a la obra en diciembre de 2023 con la primera piedra de un estadio simple pero útil, similar al 20 de Noviembre que en su momento fue casa a los ahora extintos Jefes de Ciudad Juárez. Con capacidad para 4 mil 050 espectadores.

En una primera etapa se removió terracería y se acondicionó el terreno de la colonia Cerradas del Parque y se dejaron los cimientos para el primer sector de las gradas. De ahí siguió el pasto sintético, los cuatro postes de iluminación y el resto del graderío. La última fase de la obra vio colocarse el tartán de color negro y los postes de gol para el futbol americano.

El día de su inauguración a nadie se le olvidó de donde salió la idea del estadio. No hubo quien dejara del lado el hecho de que era una instalación pedida y hasta exigida por la comunidad para nadie más ni nadie menos que su misma gente. Los primeros en acordarse de dicho detalle fueron los autorizaron su construcción.

Día cero

La fecha para abrir las puertas de las instalaciones estaba pactada para diciembre del año pasado. La final del futbol mexicano no lo permitió, hizo falta esperar dos meses más, sin dejar pasar aquel reclamo que derivó en la obra.

“Para nosotros es extremada mente importante el hecho de que este estadio nació por eso, por es cuchar a la gente, a la ciudadanía que realmente necesita un lugar como estos para dedicarse al de porte. Más importante todavía, para alejarse de los vicios y de las compañías que a veces no son sanas. Es una muestra de que supimos escuchar y cumplir”, expresó para Revista Net Juan Carlos Escalan te, director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física.

La inauguración vio tomar la cancha a los Toros del Centro de Proyección y Formación de Futbol Asociación (Ceprofa) para enfrentar a la Sub-15 y 16 de los Bravos de Ciudad Juárez. Si bien el marcador dejó sal do negativo para los fosforescentes de 2-1, el resto de la noche quedó en marcada por el que podría ser el fu turo epicentro del deporte juvenil en las tierras de Juan Gabriel.

Cortesía

“Yo estoy muy contenta de estar en este estadio, en esta inauguración, porque compartimos un objetivo con el municipio, el de formar a los jóvenes. El FC Juárez tiene un pilar; quiere poner a todos los jóvenes de Juárez a jugar al futbol, de Juárez o de cualquier otra parte del estado que se acerque como nosotros”, comentó la presidenta del consejo directivo del FC Juárez Alejandra de la Vega.

¿Qué sigue?

Desde ese 31 de enero hasta el día de hoy el Estadio 8 de Diciembre es un espacio deportivo público, tal y como lo es el 20 de Noviembre. Está abierto las 24 horas del día para la actividad física.

Tal y como era el plan de los Jefes de Ciudad Juárez, se tiene contemplado que el 8 de Diciembre le sirva de casa a las Jefas Flag Football del futbol bandera. Esto mismo en un intento de hacer crecer la disciplina en los rincones más alejados de Ciudad Juárez.

“El objetivo de Jefas es ese. Es sentar una base y llevar el flag football tan lejos como podamos, queremos llevarlo hasta suroriente para que los practiquen las niñas y las jóvenes. Hasta allá queremos llegar”, explicó a finales de años César Durán, dueño del equipo.

Por ahora, el plan es que las instalaciones sean sedes para selectivos municipales y estatales de futbol soccer.

Lo importante es que esta frontera cuenta con otro espacio deportivo más en la zona en donde más lo necesita, además su nombre hace honor a la fundación de esta heroica ciudad cuyo corazón está en su gente.