Firman Patriotas a Stefon Diggs

Foto: Associated Press

Foxborought, Massachusetts.- Los Patriots de Nueva Inglaterra firmaron al receptor abierto Stefon Diggs, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo. Con esta adquisición los Patriots le dieron al quarterback Drake Maye un objetivo principal para su segunda temporada.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque aún no se había anunciado.

ESPN informó el martes por la noche que el acuerdo es por tres años y 69 millones de dólares, de los cuales 26 millones están garantizados. Los agentes de Diggs no respondieron de inmediato a los mensajes de The Associated Press en busca de confirmación.

Seleccionado cuatro veces para el Pro Bowl con los Bills de Buffalo, Diggs lideró la liga con 127 recepciones y 1.535 yardas recibidas en el 2020. Viene de una lesión de ligamento cruzado anterior que lo limitó a ocho juegos el año pasado en Houston.

Después de intentar reemplazar a Tom Brady con el veterano Cam Newton y la elección de primera ronda Mac Jones, los Patriots creen que han encontrado a su quarterback del futuro con Maye, la tercera selección general en el draft de 2024.

El exjugador de Carolina del Norte lanzó para 2.276 yardas y 15 touchdowns como novato, cuando sus principales objetivos fueron el ala cerrada Hunter Henry (66 recepciones, 674 yardas) y el receptor Demario Douglas