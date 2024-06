F1: Norris pone el cartel de favorito a Ferrari en Canadá

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Montreal.- Lando Norris cargó el peso del favoritismo a Ferrari.

El piloto británico de McLaren aseguró que el Gran Premio de Canadá de la Fórmula Uno el domingo está para cualquiera, pero prefiere darle la ventaja a la escudería italiana tras la victoria de Charles Leclerc en Mónaco hace dos semanas.

“Creo que son los favoritos”, aseveró Norris el jueves. “Es imposible que yo salga a decir que somos nosotros. Ferrari o Red Bull están arriba. Por eso que es vibrante, ninguno de nosotros tiene una idea”.

Propulsados por el tricampeón defensor Max Verstappen, Red Bull ganó 21 de 22 carreras el año pasado. Verstappen fijó un récord de la F1 con su 19 triunfos.

Red Bull comanda el campeonato de constructores esta temporada, pero la victoria de Leclerc en el principado acercó a Ferrari, a 24 puntos.

Norris consideró que Ferrari podría capitalizar otra vez este fin de semana en cierta medida por las curvas en el circuioto Gilles Villeneuve.

Leclerc puso paños fríos a las menciones de ser favoritos.

“Nadie quiere encarar un fin de semana escuchando que son los favoritos”, indicó Leclerc. “Nunca me escucharán decir que somos los favoritos al ciento por ciento este fin de semana y lo mismo sobre ellos”.

“Quizás no sea la realidad una vez entremos a la pista, la realidad es que estos tres equipos están igualados”, añadió.

Verstappen lidera el campeonato de pilotos con una ventaja de 31 puntos sobre Leclerc. Norris se encuentra 25 puntos detrás de Leclerc.

Tres pilotos de tres equipos — Norris, Leclerc y Verstappen — han salido triunfantes en las últimas tres carreras por primera vez desde 2021.

La pasada temporada, Verstappen ganó su segundo GP de Canadá en medio de su racha récord 10 victorias consecutivas.

“No me enfoco en lo que los demás están, ya que eso es una pérdida de tiempo y de energía”, dijo el holandés de 26 años. "Somos conscientes de nuestro lado que hay cosas que debemos mejores y en eso estamos.

Red Bull anunció al inicio de la semana una extensión de contrato para mantener a su segundo piloto, el mexicano Sergio Pérez, hasta el final de la temporada de 2026.

Pérez tendrá 36 años cuando completo su nuevo acuerdo y el jueves bromeó sobre la longevidad en F1 cuando le preguntaron si había firmado el último contrato de su carrera — mencionó los pactos multianuales que Lewis Hamilton (39 años) y Fernando Alonso (42) cerraron recientemente.

“Si nos fijamos en Fernando y hasta con Lewis queda mucho camino por recorrer”, dijo un sonriente Pérez. “No he firmado mi último contrato. No creo que he hecho eso”.