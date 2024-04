El equipo puede sacar el resultado pase lo que pase: Barbieri tras victoria

Ciudad Juárez- Tras sacar la victoria de último minuto contra los Santos de la Comarca Lagunera, Mauricio Barbieri, director técnico de los Bravos de Ciudad Juárez, puntualizó la mejora en la confianza y el estado mental de sus comandados después de sumar los tres puntos.

Lo anterior tras hilar dos victorias seguidas, cosa que no ocurría desde marzo del año pasado. Dicha gesta terminó por dejarlos con nueve unidades al cierre de la jornada.

“Por la manera como hemos ganado, hemos ido a buscar los resultados. Además, de la confianza, el equipo, se ve que empiezan a confiarse que puede sacar los resultados, no importa lo que pase, saben que pueden sacar el resultado pase lo que. Hay que mantener la cabeza firme y los pies sobre la tierra, nos quedan muchos partidos por delante todavía”, expresó Barbieri.

Cabe señalar que, pese a la victoria, el conjunto de las tierras de Juan Gabriel presentó carencias en la primera mitad como la retención de balón y el juego en conjunto. No obstante, gracias a los últimos 10 minutos de lucidez, el brasileño indicó que sus muchachos fueron justos merecedores de la victoria.

“Creo que lo que planificamos para el partido que era no dejarlos cómodos. Fue exactamente lo que sucedió. Los dos goles al final del juego fue lo más justo por como se había desarrollado el partido, creo que fuimos los justos merecedores del resultado y del partido”, añadió el estratega.

Asimismo, el mandamás de los fosforescentes destacó el buen comportamiento de las dos aficiones: tanto de la santista como de la fronteriza, en el que muchos consideran como un juego de rivalidad.

“Sí, si es una rivalidad, me lo dijeron desde que llegué. Pero yo vi desde el banquillo una rivalidad saludable. No fueron a agredirse ni pegarse, y me parece que eso hace bonito también al futbol, es una bonita rivalidad”, remató.

Con el último triunfo, el FC Juárez escaló hasta el antepenúltimo lugar de la tabla, un punto por encima de los Xolos de Tijuana. Será el próximo domingo cuando se topen en el centro de la República al Atlético San Luis como visitantes.