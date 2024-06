Djokovic asegura que su rodilla está bien y está listo para ganar Wimbledon

Wimbledon.- La rodilla derecha de Novak Djokovic ha respondido tan bien tras la cirugía para reparar un desgarro de menisco que este sábado, a menos de un mes después dijo que se considera candidato a ganar a Wimbledon, en donde ha ganado siete de sus 24 títulos de Grand Slam.

Y no, no va a ajustar su juego para proteger su rodilla.

“No me veo conteniéndome. No me veo calculando o siendo un poco más precavido con mis movimientos. No creo que suceda”, indicó Djokovic en la conferencia de prensa antes del torneo. “Realmente voy con todo. Así he jugado toda mi carrera”.

Cuando un reportero le preguntó por qué arriesgaría volver a la cancha tan pronto tras una operación, el tenista dijo que su esposa le preguntó lo mismo.

Nole, quien no ha disputado ninguna final en el 2024, describió lo que consideró “un increíble deseo de jugar, de competir” y añadió que especialmente Wimbledon tiene un lugar especial en su corazón desde niño.

Entonces de acuerdo con Djokovic “pensar en perderse Wimbledon no se sintió bien. No quise lidiar con eso”.

Explicó que aunque “no sabía si lograría” estar en el All England Club tras el lesionarse el 3 de junio en el Abierto de Francia, se siente más optimista tras una semana de prácticas.

“Todos los días que he pasado aquí", indicó, "sólo me dan señales positivas y me alientan a pensar —no sólo pensar, pero creer— que lo puedo hacer".

Su primer duelo será el martes ante Vit Kopriva, quien viene de la ronda de clasificación.

“No vine aquí para disputar unas cuantas rondas y demostrarme a mí y otros que puedo competir con uno o dos encuentros. Realmente quiero ir por el título”, comentó Djokovic, quien es el segundo sembrado detrás de Jannik Sinner y que perdió la final del año pasado ante Carlos Alcaraz.

El serbio de 37 se lesionó en la victoria en cinco sets ante el argentino Francisco Cerundolo en la cuarta ronda de Roland Garros y se retiró antes de su duelo de cuartos de final antes de someterse a una operación en París el 5 de junio.

Alcaraz consideró a Djokovic como sobrehumano debido a su habilidad para volver tan rápido.

Cuando le comentaron a Nole lo que dijo Alcaraz, sonrió.

“Bueno, no realmente, creo que Taylor Fritz es sobrehumano, se recuperó en 21 días y tenía un poco de más tiempo”.