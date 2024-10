Diego Valoyes vuelve a ser duda en Bravos

Ciudad Juárez- El argentino Diego Valoyes vuelve a ser duda para los Bravos de Ciudad Juárez de cara al cierre del torneo y en la que todavía es su temporada de regreso de la lesión.

Esto pues el ex hombre de Talleres de Córdoba presentó una molestia que lo dejó fuera de la convocatoria para el partido del pasado sábado ante los Panzasverdes del León. Mismo que acabó en una derrota para el cuadro fronterizo por marcador de 2-3.

De acuerdo con Mauricio Barbieri, entrenador de los fosforescentes, el atacante sigue en duda para viajar a la Ciudad de México, donde enfrentarán a la superlíder Máquina Cementera del Cruz Azul.

“Diego trae una molestia, según el cuerpo médico no tenía condiciones para jugar, por es no estuvo en el partido ni en la banca. Está en tratamiento, sigue trabajando, pero no podemos asegurar que el jugador vaya a estar para el juego contra Cruz Azul”, explicó el estratega.