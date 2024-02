Bravos ya tiene técnico; comienza la era de Mauricio Barbieri

Ciudad Juárez.– Los Bravos presentaron oficialmente a su nuevo técnico, se trata del brasileño Mauricio Barbieri de 42 años y quien solamente había dirigido a clubes de su país, donde su logro más destacado fue llevar al Bragantino a la final de la Copa Sudamericana en 2021. En conferencia de prensa, el nuevo técnico fronterizo dio sus primeras palabras.

Esta será la primera vez que Barbieri dirija fuera de Brasil.

“Tenía un deseo personal de trabajar afuera de mi país, especialmente en México que me parece que es una liga buenísima, me encanta la oportunidad y el proyecto que tiene Juárez es un equipo que va a seguir desarrollándose, ya es un gran equipo en México y no fue una decisión difícil. Mi manera como me gusta jugar, me gusta como a la gente de Brasil y México porque encuentro similitudes por el buen juego, el juego ofensivo, tener el balón y siempre será un equipo que entretiene a sus aficionados y que sea capaz de transmitir los valores”, comentó.