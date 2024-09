¿Te aguantas las ganas de orinar? Estos son los riesgos que debes saber

Aunque en situaciones cotidianas puede parecer inofensivo, retener la orina por largos periodos puede tener serias consecuencias para tu salud.

El cuerpo humano está diseñado para almacenar orina temporalmente, pero mantenerla demasiado tiempo puede llevar a problemas como infecciones y daño renal. Aquí te explicamos los riesgos de esta práctica, cómo afecta a tu cuerpo y por qué es crucial escuchar las señales de tu vejiga.

¿Qué ocurre en el cuerpo cuando te aguantas?

La vejiga urinaria es un órgano muscular que almacena la orina producida por los riñones. En promedio, una vejiga adulta puede contener entre 400 y 600 mililitros de orina antes de que se sienta la necesidad urgente de vaciarla. Los músculos de la vejiga se relajan para llenarse y se contraen para expulsar la orina. Cuando te aguantas de ir al baño, estás obligando a esos músculos a retener el líquido, mientras los riñones continúan produciendo orina.

Este retardo puede ser temporalmente inofensivo, pero con el tiempo y si se convierte en una práctica regular, puede llevar a complicaciones serias.

Principales riesgos

Infecciones del Tracto Urinario (ITU)

Uno de los riesgos más comunes de retener la orina por mucho tiempo es desarrollar una infección del tracto urinario (ITU). Cuando la orina permanece demasiado tiempo en la vejiga, se convierte en un caldo de cultivo para bacterias. Estas bacterias pueden proliferar y provocar infecciones, lo que causa síntomas como ardor al orinar, dolor abdominal y orina turbia o con mal olor. Si no se trata, la infección puede extenderse a los riñones y causar complicaciones más graves, como una pielonefritis.

Debilitamiento de los músculos de la vejiga

Aguantarse las ganas de orinar con frecuencia puede sobrecargar los músculos de la vejiga, haciéndolos menos efectivos para vaciarse por completo. Esto puede llevar a una condición conocida como vejiga hiperactiva, en la cual los músculos se contraen de manera involuntaria, causando la necesidad urgente de orinar con frecuencia. En algunos casos, la vejiga se debilita tanto que no puede vaciarse por completo, lo que se conoce como retención urinaria.

Aumento del riesgo de cálculos renales

Retener la orina puede aumentar el riesgo de desarrollar cálculos renales o piedras en el riñón. Cuando la orina se retiene por mucho tiempo, los minerales y sales que contiene pueden cristalizarse, formando cálculos. Estos cálculos pueden causar un dolor extremo al moverse a través del tracto urinario y pueden requerir intervención médica si son lo suficientemente grandes.

Daño a los riñones

La retención prolongada de orina no solo afecta a la vejiga, sino también a los riñones. Si la presión en la vejiga se acumula debido a la incapacidad de vaciarla, esta presión puede retroceder hacia los riñones, dañando su delicado tejido. Esta afección se llama hidronefrosis, y si no se trata, puede llevar a insuficiencia renal.

Incontinencia

Aguantar repetidamente las ganas de orinar puede debilitar el control de la vejiga y aumentar el riesgo de desarrollar incontinencia urinaria. Esto significa que puedes perder el control sobre cuándo y dónde orinas, lo que puede afectar significativamente la calidad de vida.

Dolor e incomodidad

Retener la orina durante mucho tiempo puede causar molestias inmediatas, como presión abdominal, calambres e incluso dolor en la parte baja del abdomen. Este dolor no solo es incómodo, sino que también puede ser una señal de que la vejiga está al límite de su capacidad.

¿Cuánto tiempo es demasiado?

No existe un límite exacto de tiempo que indique cuánto puedes aguantar antes de que sea peligroso, ya que esto varía según la cantidad de líquido que has ingerido, el tamaño de tu vejiga y otros factores individuales. Sin embargo, los expertos sugieren que, una vez que sientas la necesidad de orinar, no deberías esperar más de 3 a 4 horas para vaciar la vejiga. Retener la orina de manera ocasional no es perjudicial, pero hacerlo con frecuencia o por más tiempo aumenta los riesgos mencionados.

La mejor manera de prevenir los problemas asociados con la retención de orina es seguir algunas recomendaciones sencillas:

Escucha a tu cuerpo: Cuando sientas la necesidad de orinar, busca un baño lo antes posible. No ignores las señales.

Hidrátate adecuadamente: Aunque podría parecer contradictorio, beber suficiente agua asegura que tus riñones funcionen correctamente y evita la concentración excesiva de orina, que puede ser irritante para el tracto urinario.

Ve al baño regularmente: Incluso si no sientes una necesidad urgente, es recomendable orinar cada 3 a 4 horas durante el día para mantener la vejiga vacía y saludable.

Aguantarse las ganas de orinar puede parecer una solución temporal cuando no tienes acceso a un baño, pero hacerlo con frecuencia puede tener consecuencias graves para tu salud. Desde infecciones urinarias hasta problemas renales y debilidad de la vejiga, las complicaciones pueden afectar significativamente tu calidad de vida. Escuchar las señales de tu cuerpo y permitir que tu vejiga se vacíe de manera regular es fundamental para mantener la salud del tracto urinario y prevenir problemas a largo plazo.