Albania cerrará TikTok un año, lo acusa de promover violencia infantil

Tirana.- Albania cerrará el servicio de videos TikTok durante un año, acusándolo de incitar a la violencia y el acoso, especialmente entre los niños.

Las autoridades albanesas realizaron mil 300 reuniones con profesores y padres tras la muerte por apuñalamiento de un adolescente a mediados de noviembre por otro adolescente después de una pelea que comenzó en TikTok.

El primer ministro Edi Rama, hablando en una reunión con profesores y padres, dijo que TikTok “será completamente cerrado para todos. ... No habrá TikTok en la República de Albania”. Agregó que el cierre comenzará en algún momento del próximo año.

No estaba inmediatamente claro si TikTok tiene un contacto en Albania.

TikTok, en una respuesta por correo electrónico el sábado a una solicitud de comentarios, pidió “una aclaración urgente del gobierno albanés” sobre el caso del adolescente apuñalado. La compañía dijo que “no encontró evidencia de que el perpetrador o la víctima tuvieran cuentas de TikTok, y varios informes han confirmado de hecho que los videos previos a este incidente se publicaron en otra plataforma, no en TikTok”.

Los niños albaneses comprenden el grupo más grande de usuarios de TikTok en el país, según investigadores locales.

Ha habido una creciente preocupación de los padres albaneses después de informes de niños que llevan cuchillos y otros objetos a la escuela para usar en peleas o casos de acoso promovidos por historias que ven en TikTok.

Las operaciones de TikTok en China, donde se encuentra su empresa matriz, son diferentes, “promoviendo cómo estudiar mejor, cómo preservar la naturaleza... y cosas por el estilo”, según Rama.

Albania es un país demasiado pequeño para imponer a TikTok un cambio de su algoritmo de manera que no promueva “la reproducción del infierno interminable del lenguaje del odio, la violencia, el acoso y demás”, escribió la oficina de Rama en una respuesta por correo electrónico a la solicitud de comentarios de The Associated Press. Añadió que en China TikTok “evita que los niños sean absorbidos por este abismo”.

Las autoridades han establecido una serie de medidas de protección en las escuelas, comenzando con una mayor presencia policial, programas de capacitación y una cooperación más estrecha con los padres.

Rama dijo que Albania observará cómo la compañía y otros países reaccionan al cierre de un año antes de decidir si permite que la compañía reanude operaciones en Albania.

No todos estuvieron de acuerdo con la decisión de Rama de cerrar TikTok.

“La decisión dictatorial de cerrar la plataforma de redes sociales TikTok... es un acto grave contra la libertad de expresión y la democracia”, dijo Ina Zhupa, una legisladora del principal partido de oposición, el Partido Democrático. “Es un acto puramente electoral y abuso de poder para suprimir las libertades”.

Albania celebrará elecciones parlamentarias el próximo año.