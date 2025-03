Se reduce almacenamiento de agua en el suelo, lagos y ríos de la Tierra

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Melbourne.- El profesor de Hidrología de la Universidad de Melbourne, Dongryeol Ryu, y su colaborador Ki-Weon Seo estaban en un tren para visitar a la familia de Ryu cuando encontraron algo sorprendente. Detenidos en una estación por problemas técnicos, Seo sacó su computadora para pasar el tiempo trabajando, cuando un resultado apareció en sus datos que Ryu apenas podía creer: sugería que se había agotado una cantidad “notable” de agua de la Tierra almacenada en tierra.

Ryu expresó: “Al principio pensamos, ‘Eso es un error en el modelo’”.

Después de un año de verificaciones, determinaron que no lo era.

Su artículo, publicado este jueves en la revista Science, concluye que el calentamiento global ha reducido notablemente la cantidad de agua que se almacena en todo el mundo en el suelo, lagos, ríos, nieve y otros lugares, con impactos potencialmente irreversibles en la agricultura y el aumento del nivel del mar. Los investigadores dicen que el cambio significativo de agua de la tierra al océano es particularmente preocupante para la agricultura, y esperan que su trabajo fortalezca los esfuerzos para reducir el uso excesivo de agua.

La humedad del suelo de la Tierra disminuyó en más de 2 mil gigatoneladas en aproximadamente los últimos 20 años, según el estudio. Para ponerlo en contexto, eso es más del doble de la pérdida de hielo de Groenlandia de 2002 a 2006, señalaron los investigadores. Mientras tanto, la frecuencia de sequías agrícolas y ecológicas que ocurren una vez en una década ha aumentado, los niveles del mar a nivel mundial han subido y el polo de la Tierra ha cambiado.

Ryu y sus colegas utilizaron tres fuentes de datos diferentes para verificar que la Tierra está almacenando menos agua en tierra de lo que solía. Añadió que sus resultados revelan una verdad más profunda sobre la tierra, con la que los agricultores tienen que lidiar con frecuencia: cuando un evento importante de lluvia llega después de una sequía, a veces provocando grandes inundaciones, eso no significa que el agua almacenada bajo tierra se haya recuperado.

“Pareciera que las tierras perdieron su elasticidad para recuperar el nivel anterior”, dijo.

Si esa elasticidad alguna vez regresa dependerá de si los humanos toman medidas sobre el cambio climático y cambian considerablemente el uso del agua, de acuerdo con los investigadores. El aumento del estrés por calor en las plantas significa que necesitan más agua. La agricultura, particularmente la agricultura de riego, sigue extrayendo más agua de la que puede permitirse. Y los humanos siguen emitiendo gases de efecto invernadero sin un intento serio de revertir el rumbo.

Katharine Jacobs, profesora de Ciencias Ambientales de la Universidad de Arizona que no participó en el estudio, señaló: “Hay cambios climáticos a largo plazo que han ocurrido en el pasado y presumiblemente podrían ocurrir en el futuro que podrían revertir la tendencia descrita, pero probablemente no en nuestras vidas. Debido a que los gases de efecto invernadero continuarán causando calentamiento global en el futuro, la tasa de evaporación y transpiración probablemente no se reducirá pronto”.

El estudio también confirma una explicación para una ligera oscilación en la rotación de la Tierra: está siendo impulsada por los cambiantes niveles de humedad del planeta.

Luis Samaniego, profesor de Hidrología y Ciencia de Datos en la Universidad de Potsdam, quien escribió un comentario general discutiendo los hallazgos en Science, expresó: “Cuando leí esto, me emocioné mucho. Es un rompecabezas fascinante de todas las disciplinas que llegó en el momento adecuado para verificar algo que antes no era posible”.

Pero Samaniego enfatizó que el hallazgo no sólo es fascinante; es una llamada de atención. Imagina la oscilación del planeta como un electrocardiograma para la Tierra, afirmó. Ver este resultado es como detectar una arritmia.

“Elegir no escuchar al médico —eso es con lo que estamos jugando en este momento”, advirtió.