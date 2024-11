Salón de la Fama del Juguete: ¿A cuál de los nuevos integrantes recuerdas?

Rochester.- My Little Pony finalmente llegó al círculo de ganadores.

Después de años como un producto secundario, los ponis de color pastel fueron consagrados en el Salón Nacional de la Fama del Juguete el martes, junto con las figuras de acción de Transformers y el juego de cartas Phase 10.

Los galardonados llegaron a la cima en la votación de un panel de expertos y del público entre 12 finalistas. El concurso de este año incluyó: el juego de fiesta Apples to Apples, globos, libros de juegos "Choose Your Own Adventure", camiones de juguete Hess, juego de cartas coleccionables Pokémon, vehículos a control remoto, Sequence, el caballo de palo y el trampolín.

“Son tres juguetes muy merecedores que muestran la amplia gama de formas de juego de la gente”, dijo Christopher Bensch, vicepresidente de colecciones y curador en jefe, en un comunicado. “Pero para My Little Pony en particular, este año es una validación adicional. ¡El amado juguete fue finalista siete veces antes de finalmente cruzar la línea de meta!”.

Los mini caballos de Hasbro, que se distinguen por diferentes "cutie marks" en sus ancas, se introdujeron en la década de 1980 y se reintrodujeron en 2003, superando en ventas incluso a Barbie durante varios años.

Los objetos coleccionables fueron reconocidos por fomentar la fantasía y la narración de historias (el tipo de juego creativo que el Salón de la Fama exige de los incluidos ) junto con su popularidad a lo largo del tiempo.

“La línea My Little Pony ha perdurado durante décadas porque combina varias formas tradicionales de juego con muñecas con la fascinación de los niños por los caballos”, dijo Michelle Parnett-Dwyer, curadora de muñecas y juguetes. “La variedad de figuras también promueve el coleccionismo como pasatiempo”.

El inventor y empresario Ken Johnson introdujo Phase 10 en 1982. Hoy, Mattel vende 2 millones de barajas de este juego de cartas al año en 30 países y en más de 20 idiomas. Eso lo convierte en uno de los juegos de cartas más vendidos del mundo, según el Strong National Museum of Play de Rochester, donde se encuentra el Salón de la Fama del Juguete.

Al estilo del rummy, el juego desafía a los jugadores a recolectar grupos de cartas para completar 10 fases en orden secuencial antes que sus oponentes.

“Ya sea que se juegue en su forma original o en una de sus variantes, Phase 10 se ha convertido en un título de juego icónico que continúa fomentando el juego social y competitivo multigeneracional”, dijo Mirek Stolee, curador de juegos de mesa y rompecabezas del museo.

Los Transformers aparecieron en la década de 1980, cuando Hasbro compró los derechos de varias líneas de juguetes japoneses existentes que incluían robots transformables. Primero se comercializaron con una caricatura y, desde entonces, han pasado a ser una serie de películas de acción real . Los sitios de redes sociales permiten debates sobre qué figuras son imprescindibles, así como demostraciones del proceso, a veces complejo, de manipularlas para que pasen de ser robots a vehículos u otras formas alternativas.

Bensch dijo que los nuevos personajes de Transformers hacen que los coleccionistas vuelvan una y otra vez, "pero los juguetes también son populares porque se adaptan muy bien a la forma en que juegan los niños. La línea de juguetes alimenta la imaginación y el juego de fantasía de los niños".

Cualquiera puede nominar un juguete para el Salón de la Fama. El personal del museo reduce la lista a 12 finalistas cada año. Los fanáticos pueden emitir votos en línea para elegir a sus favoritos y sus resultados se contabilizan junto con las papeletas de un comité asesor nacional de historiadores, educadores y otras personas con experiencia en la industria.