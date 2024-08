Receta: El tequila y la mantequilla crean una base picante para camarones

Nueva York.- Los camarones picantes y sabrosos acompañados de una cerveza fría o una margarita son una comida veraniega sencilla que se disfruta mejor al aire libre con muchas servilletas. Para preparar este plato de camarones “borrachos” fácil de preparar para una noche de semana, los cocinamos a fuego lento con tequila y una combinación de mantequilla y aceite de oliva con infusión de ajo, para obtener una comida llena de sabor que se prepara en poco más de media hora.

Aunque normalmente se utilizan camarones con cabeza, en esta receta de nuestro libro de cocina “Milk Street 365: The All-Purpose Cookbook for Every Day of the Year”, utilizamos camarones sin cabeza, que son más fáciles de conseguir, y los desvenamos antes de cocinarlos. Puedes quitarles las cáscaras o dejarlas, como es nuestra preferencia; contienen mucho sabor a camarón con un fuerte umami y hacen un excelente trabajo atrapando la salsa.

Y aunque el sabor de este plato puede ser intenso, el método de cocción es suave. Incluso los camarones más grandes son pequeños y magros en comparación con otras proteínas, y una cocción agresiva no les hace ningún favor. Los muslos de pollo, los filetes marmoleado e incluso el salmón graso son mucho más indulgentes, ya que la grasa protege la carne de la cocción excesiva, manteniendo los cortes tiernos y jugosos. Los camarones no tienen esa protección.

Para darle sabor al plato sin que se cocine demasiado, los camarones se escalfan suavemente en una combinación picante de mantequilla derretida, aceite de oliva y tequila, junto con un poco de agua para suavizar el sabor. Si usa camarones congelados, transfiéralos del congelador al refrigerador el día antes de que desee cocinarlos y déjelos descongelar lentamente para obtener la mejor textura. Si necesita descongelarlos rápidamente, coloque la bolsa de camarones congelados en agua a temperatura ambiente. Presione para sacar el aire de la bolsa y use un plato pesado para colocarla sobre ella, de modo que los camarones permanezcan debajo de la superficie.

Sabrá que los camarones están listos cuando tengan una curva suave en forma de C, tres minutos para los camarones sin cáscara o aproximadamente cinco minutos para los camarones con cáscara. Los camarones recocidos se parecen a una "O" y una espiral apretada indica que las proteínas de los camarones se han apretado y han exprimido gran parte de su humedad, volviéndolos secos y gomosos.

Camarones Borrachos: De principio a fin: 35 minutos

Raciones: 4 a 6

Ingredientes

2 libras de camarones extra grandes (21/25 por libra), pelados y desvenados (si lo desea).

2 cucharaditas de jugo de lima, más gajos de lima para servi.r

Sal kosher y pimienta negra molida.

½ taza de tequila (ver nota al pie).

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

3 cucharadas de mantequilla salada, cortada en 3 trozos.

6 dientes de ajo medianos, picados.

2 a 3 cucharaditas de hojuelas de pimiento rojo.

¼ de taza de cilantro fresco ligeramente picado.

½ pepino pelado y cortado en rodajas finas.

½ cebolla roja pequeña, cortada en rodajas finas.

Instrucciones

En un recipiente grande, mezcle los camarones, el jugo de limón y media cucharadita de sal; reserve. En una taza medidora de líquidos o un recipiente pequeño, combine el tequila y una taza de agua.

En una sartén de 12 pulgadas a fuego medio, calienta el aceite y la mantequilla hasta que la mantequilla forme espuma. Agrega el ajo y cocina, revolviendo con frecuencia, hasta que desprenda aroma pero no se dore, de uno a dos minutos. Agrega la mezcla de tequila y agua, hojuelas de pimiento rojo, una cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de pimienta negra. Lleva a hervor a fuego medio-alto y cocina a fuego lento, revolviendo de vez en cuando, hasta que la mezcla se reduzca a aproximadamente ⅔ de taza y se torne roja, de seis a nueve minutos.