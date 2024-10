Reabre la escultura Vessel con nuevas medidas de seguridad

Foto: Associated Press

Nueva York.- Los turistas volvieron a subir los escalones de la escultura Vessel en forma de colmena de Manhattan luego de que reabrió el lunes por primera vez en tres años, ahora con redes destinadas a disminuir el riesgo de suicidios como los que obligaron a su cierre.

Alrededor de 75 visitantes habían comprado entradas y hacían cola para entrar en el diseño metálico en forma de panal cuando se inauguró el lunes por la mañana. En cuestión de minutos, pasaron por un control de seguridad y recorrieron las escaleras y las plataformas panorámicas, la más alta de las cuales se encuentra a unos 45 metros (150 pies).

Una red flexible permitió a los visitantes sacar sus teléfonos, pero no sus cuerpos, para capturar vistas del interior de la escultura y el paisaje urbano circundante.

“Las fotos que se pueden tomar desde abajo y desde arriba son muy hermosas”, dijo Alexandre Paes, un ingeniero de software de Río de Janeiro.

Esta no es la primera vez que el sitio cierra y vuelve a abrir con nuevas medidas de seguridad. Las escaleras en zigzag de la escultura escalable atrajeron multitudes de turistas cuando se inauguró en 2019. Cerró después de que tres personas murieran tras saltar de la estructura, y volvió a abrir con guardias de seguridad y una regla inusual: nadie podía visitarlo solo. A pesar de esas medidas de seguridad, otra persona murió en 2021 y se volvió a cerrar.

El Vessel reabrió el lunes con barreras de malla de piso a techo en todas las secciones transitables, obstruyendo parcialmente algunas vistas y cerrando gran parte de los niveles superiores a los visitantes.

La escultura fue diseñada por Thomas Heatherwick y fabricada en Venecia, pero sus promotores se sorprendieron por los problemas de seguridad.

“Queríamos que la gente viniera aquí y se divirtiera”, dijo Andy Rosen, director de operaciones de Related Companies, propietaria de Hudson Yards.

El lunes, los turistas hicieron precisamente eso: se tomaron selfies y persiguieron la luz siempre cambiante que rebota en los rascacielos adyacentes y se filtra a través de las aberturas hexagonales.

"Es como pasar página", dijo Rosen, añadiendo que incluso el conjunto más reducido de vistas permite a los visitantes interactuar con la escultura y crear una experiencia única.

“La red es buena, no solo para la seguridad sino para personas como yo que tienen miedo a las alturas”, dijo Daniel Palumbo, de Pennsville Township, Nueva Jersey.

The Vessel se eleva desde el suelo como una cesta estirada, hueca en el centro con escaleras escalables en los niveles inferiores en todas las direcciones. Las partes reabiertas de la estructura permiten a los visitantes subir al nivel más alto en una sola sección a la salida del ascensor de la estructura, frente a los rascacielos de cromo y vidrio más altos de Hudson Yards.

“Esta vista en particular no creo que sea la mejor que podamos fotografiar. Creo que si pudiéramos ir allí y tomar una del río, sería genial”, dijo Paes, añadiendo que ya había visto una vista más gloriosa del río Hudson desde el cercano parque Little Island .

El ascensor no funcionaba el lunes por la mañana, lo que impidió que algunas personas llegaran a la cima y provocó que al menos un cliente tuviera que recibir el reembolso de su billete.

“Vine hace dos años y estaba cerrado”, dijo Andrea Niño de Guzmán, de Milwaukee, quien posó para fotos con uno de sus primos, que estaba de visita desde Guadalajara, México.

Dijo que una prima tercera, que estaba de visita desde Suecia y usaba silla de ruedas debido a una lesión temporal, se fue después de que se descubrió la falla del ascensor y los operadores reembolsaron el boleto de 10 dólares de la mujer, dijo Niño de Guzmán.

The Vessel está abierto todos los días de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche. La entrada es gratuita para los residentes de la ciudad de Nueva York los jueves.