Muchos cines independientes en Los Ángeles están encontrando su público

Los Ángeles.- En una calurosa noche de verano, Miles Villalón hizo fila afuera del New Beverly Cinema, horas antes de que comenzara el espectáculo.

El actor de 36 años ya tenía entradas para la función doble con la temática de Watergate de “Todos los hombres del presidente” de 1976 y “Dick” de 1999. Pero Villalón desafió el infame tráfico de la hora pico de Los Ángeles para conseguir asientos en primera fila en el histórico teatro de Quentin Tarantino .

Este nivel de dedicación es habitual para el barista de Starbucks y el aspirante a cineasta, que normalmente ve hasta seis películas por semana en los cines, y casi exclusivamente en cines independientes de Los Ángeles y sus alrededores.

“Siempre digo que me siento como en una iglesia”, dijo. “Cuando voy a AMC, me siento allí y no puedo experimentar realmente esa sensación de comunidad que tenemos aquí, donde todos estamos adorando en el altar del celuloide”.

El streaming y la pandemia han transformado radicalmente el consumo de cine, pero Villalón forma parte de un creciente número de personas, en su mayoría jóvenes, que contribuyen al renacimiento de la escena teatral independiente de Los Ángeles. El papel duradero, aunque disminuido, de la ciudad como meca de la industria cinematográfica todavía moldea a sus residentes y sus preferencias de entretenimiento, a menudo con una apreciación renovada después de la pandemia.

Un renacimiento en la Ciudad de los Ángeles

Parte de lo que hace que la ciudad sea única es su abundancia de teatros históricos, rescatados en medio de cierres inminentes o resucitados en los últimos años por aquellos con vínculos con la industria cinematográfica. Los expertos ven un patrón de éxito para cierto tipo de experiencia teatral en Los Ángeles .

Kate Markham, directora general de Art House Convergence, una coalición de exhibidores de cine independientes, dijo que un factor clave es la gente que dirige estos cines.

“Conocen a su público o a su público potencial y están creando programas y un entorno para que tengan una experiencia excepcional”, escribió en un correo electrónico.

Tarantino fue pionero en esta tendencia cuando compró el New Beverly en 2007. Después de que Netflix comprara y restaurara el cercano Egyptian Theater, que abrió por primera vez en 1922 como sala de cine mudo, la compañía lo reabrió al público en noviembre en asociación con la organización sin fines de lucro American Cinematheque. Ahora es un centro animado que recibe regularmente a celebridades de primera línea que estrenan sus proyectos , así como a cinéfilos dispuestos a quedarse durante horas para ver maratones, como una proyección reciente de cuatro películas de Paul Thomas Anderson.

Más al este se encuentra Vidiots. Vidiots, que antes de cerrar en 2017 era una tienda de videos en Santa Mónica, reabrió sus puertas cinco años después y ahora cuenta con un cine con 271 asientos, un bar y una nueva clientela.

"Es literalmente mi lugar favorito para estar fuera de mi cómodo hogar", dijo el cineasta y actor Mark Duplass , patrocinador financiero de Vidiots junto con docenas de otros nombres de alto perfil, incluidos Aubrey Plaza y Lily Collins.

¿Qué es lo que atrae a la gente?

Lo que atrae a la gente a los cines independientes puede variar, desde una programación más antigua hasta una oferta de comida y bebida más elevada y precios más bajos. Pero muchos coinciden en que, sobre todo, hay un aspecto comunitario que las cadenas no pueden igualar.

“Los lugares más grandes obviamente tienen formatos premium y cosas así, pero creo que hay mucha menos conexión comunitaria”, dijo el Dr. Michael Hook, quien asistió a una sesión matinal de “Los siete samuráis” en Vidiots con un compañero de trabajo del Hospital Infantil de Los Ángeles. “No estás simplemente paseando con gente que también ha elegido ir a ver una película japonesa de tres horas de duración de los años 50”.

Aunque la pandemia fue un golpe del que la taquilla aún no se recupera, también sirvió como una poda que hizo que el panorama de las salas de cine fuera más sostenible para la era del streaming , según Janice O'Bryan, vicepresidenta senior de Comscore.

“La covid eliminó algunos de los locales que de todas formas debían cerrar”, dijo O’Bryan sobre los más de 500 cines que cerraron en todo el país. “Creo que hizo que todo fuera más saludable”.

Los teatros que sobrevivieron encontraron nichos, a veces evitando deliberadamente el 4DX de las cadenas, los asientos reclinables y los servicios de comedor.

"Para el tipo de películas que mostramos, definitivamente no quiero camareros caminando, llevando cosas a la gente y escuchando el roce de los cubiertos en los platos", se ríe Greg Laemmle, codirector de los Laemmle Theaters, un referente del cine independiente en Los Ángeles desde hace casi un siglo.

Pero Laemmle reconoce la importancia de ofrecer al público opciones más allá de las palomitas y los refrescos, especialmente como fuente adicional de ingresos. Ofrecer comida y bebida a veces puede convertir al cine en un destino único.

“Cuando suelo ir al cine, llego dos minutos antes de que empiece la película”, dijo Duplass. “Voy a Vidiots unos 45 minutos antes de que empiece la película para poder comprarme mis Junior Mints bien frías, tomarme una copa en el bar y ver a gente. Voy a dar una vuelta por la tienda de vídeos”.

En febrero, más de 30 cineastas, entre ellos Jason Reitman, Steven Spielberg, Denis Villeneuve y Christopher Nolan, adquirieron el Village Theater de Westwood en un esfuerzo por preservarlo. ¿Qué otro de los favoritos para el estreno de la alfombra roja será un restaurante, un bar y una galería?

No sin desafíos

Al igual que el resto del país, las salas de cine de Los Ángeles han tenido que hacer frente a los desafíos provocados por la pandemia (algunos exacerbados por las huelgas del verano pasado ), entre ellos menos películas para proyectar.

Y no todos los cines han encontrado a su Tarantino o Reitman. El cierre del icónico Cinerama Dome fue un duro golpe para los cinéfilos de la ciudad. Aunque cuando cerró en abril de 2021 era propiedad de la cadena ArcLight Cinemas y estaba a su cargo, el Dome era una especie de singularidad en Hollywood, un lugar de estreno habitual que se recuerda en el cine y un símbolo del lugar de la ciudad en la industria.

Su destino sigue en el limbo, con informes de retrasos en la fecha de reapertura prevista, a pesar de que a la empresa matriz Decurion Corporation, que no pudo ser contactada para hacer comentarios, se le otorgó una licencia de licor para el multicine en julio de 2022.

Los lugares que se han conservado a menudo lo han hecho a través de algún tipo de beneficencia o ayuda, como el programa federal de subvenciones para operadores de lugares cerrados por 16 mil millones de dólares , que Laemmle utilizó durante la pandemia. Dijo que los fondos eran un parche necesario en junio de 2021. Pero la recuperación total ha sido lenta.

“Ha proporcionado cierta estabilidad. Todavía queda por ver cuánto”, dijo. “Las aguas aún están turbias”.

¿Solo en Hollywood?

De alguna manera, gracias a la historia de la ciudad, su cultura y la abundancia de teatros, este renacimiento es más evidente en Los Ángeles, admite Bryan Braunlich, director ejecutivo de la Fundación de Cine de la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros .

Tarantino, que se negó a ser entrevistado, tiene menos probabilidades de comprar una casa de estilo neoclásico en decadencia en Peoria, Illinois. Pero, según Braunlich, eso no significa que esta tendencia no pueda tener un impacto allí.

“Hollywood y los cineastas están diciendo: ‘Oye, las salas de cine importan’”, dijo. “Hay increíbles propietarios de salas de cine independientes que están prosperando en todo el país. Y creo que reciben un impulso de confianza al decir: ‘Sí, este es un gran negocio en el que participar. Es un gran negocio en el que invertir. Y no estamos solos como fanáticos del cine que hacemos esto’”.

Mientras Duplass reflexionaba sobre su propia introducción al cine mientras crecía en los suburbios de Nueva Orleans, recordó un viaje a Vidiots para ver “Raising Arizona” con sus padres.

“Me di cuenta de que yo tenía la misma edad que ellos cuando la vimos por primera vez juntos en el cine. Y pude tomar la mano de mi padre mientras llorábamos en esa última escena”, dijo. “Compartimos esa película, pero compartimos el paso del tiempo en nuestra iglesia favorita, que es el cine”.