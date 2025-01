Meta reemplaza verificación de datos con notas al estilo de X

Ciudad Juárez.– Cediendo a los vientos políticos de la administración entrante de Trump, Meta, propietaria de Facebook e Instagram, anunció el martes que eliminará su programa de verificación de datos por terceros y lo reemplazará con un programa de Notas Comunitarias escrito por los usuarios, similar al modelo utilizado por X, la red social de Elon Musk.

En el anuncio del cambio de política, el CEO Mark Zuckerberg dijo que la más reciente decisión anuncia “un punto de inflexión cultural con el fin de priorizar nuevamente el discurso”.

El gigante tecnológico dijo que los verificadores expertos tienen sus propios sesgos y terminaban revisando demasiado contenido. También dijo que adoptará las contribuciones generadas por los usuarios.

“Hemos visto que este enfoque funciona en X, donde empoderan a su comunidad para decidir cuándo las publicaciones son potencialmente engañosas y necesitan más contexto”, dijo Joel Kaplan, director de Asuntos Globales de Meta, en un blog. Añadió que el nuevo sistema se implementará gradualmente en los próximos meses.

Meta es una de las compañías tecnológicas que trabajan claramente para ganarse el favor de Trump antes de que asuma el cargo a finales de este mes. Meta y Amazon donaron en diciembre un millón de dólares cada una al fondo de investidura de Trump, y Zuckerberg cenó con el presidente electo en su club Mar-a-Lago en Florida, en un hecho que reunió al fundador de Facebook y el expresidente que una vez fue suspendido en su red social.

Esta semana, Meta nombró a Dana White, presidente y CEO de Ultimate Fighting Championship (UFC) y una figura familiar en la órbita de Trump, como miembro de su junta directiva. Kaplan, exasesor de George W. Bush, fue anunciado como jefe de asuntos globales de Meta el 2 de enero.

Meta inició la verificación de datos en diciembre de 2016, tras la primera elección de Donald Trump como presidente, en respuesta a las críticas de que propagaba “noticias falsas” en sus plataformas. Durante años, el gigante tecnológico se jactó de trabajar con más de 100 organizaciones en más de 60 idiomas para combatir la desinformación.

The Associated Press terminó hace un año su participación en el programa de verificación de datos de Meta.

La empresa de redes sociales también dijo que planea permitir “más discurso” al levantar algunas restricciones sobre ciertos asuntos generales, como la inmigración y los temas de género, para centrarse en contenidos ilegales y “violaciones muy graves” como el terrorismo, la explotación sexual infantil y las drogas.

Meta indicó que su enfoque de construir sistemas complejos para gestionar el contenido en sus plataformas ha “ido demasiado lejos” y ha cometido “demasiados errores” al censurar demasiado contenido.

“Meta está reposicionando la compañía para la administración entrante de Trump”, dijo Jasmine Enberg, analista de Emarketer. “La medida alegrará a los conservadores, quienes a menudo han criticado a Meta por censurar la expresión, pero asustará a muchos liberales y anunciantes, y mostrará hasta dónde está dispuesto a llegar Zuckerberg para ganar la aprobación de Trump”.

En un cambio impulsado en gran medida por Musk, la verificación de datos por terceros “ha pasado de moda entre los ejecutivos de redes sociales”, agregó Enberg. “Las plataformas sociales se han vuelto más políticas y polarizadas, ya que la desinformación se ha convertido en una palabra de moda que abarca desde mentiras descaradas hasta puntos de vista con los que la gente no está de acuerdo”.

El enfoque de X para la moderación de contenido le ha hecho perder algunos anunciantes, pero Enberg señaló que el “enorme tamaño y la poderosa plataforma publicitaria de Meta lo aíslan en cierta medida contra una salida de usuarios y anunciantes al estilo de X”. Aun así, dijo, cualquier reducción importante en el compromiso de los usuarios podría dañar el negocio publicitario de Meta.

La Junta de Supervisión cuasi independiente de Meta, establecida para actuar como árbitro en decisiones de contenido controvertido, dijo que acogía con beneplácito los cambios y esperaba trabajar con la compañía “para entender los cambios con mayor detalle, asegurando que su nuevo enfoque pueda ser tan efectivo y amigable con el discurso como sea posible”.

La reacción ante los cambios de Meta cayó en gran medida a lo largo de líneas políticas.

En X, el representante Jim Jordan lo llamó un “gran paso en la dirección correcta”.

Otras personas se mostraron escépticas y dijeron que la medida no era suficiente para hacerles confiar en Zuckerberg.

“Si me engañas una vez, debería darte vergüenza. Si me engañas dos veces, soy yo a quien debería darle vergüenza”, escribió el representante Mike Lee en X. “¿Alguno de nosotros puede asumir que Zuckerberg no volverá a usar sus viejos trucos?”

En Truth Social, la plataforma de Trump, los usuarios no se contuvieron en sus continuas críticas al CEO de Meta, llamándolo “serpiente” y “el enemigo”.

Alexios Mantzarlis, director de la Iniciativa de Seguridad, Confianza y Protección de Cornell Tech y exdirector de la Red Internacional de Verificación de Datos, dijo que el cambio no es “de ninguna manera perfecto, y los verificadores de datos sin duda han errado en algún porcentaje de sus etiquetas”.

Calificó al cambio en Meta como “una decisión de política, no de políticas”, y advirtió: “Dependiendo de cómo se aplique, las consecuencias de esta decisión serán un aumento en el acoso, el discurso de odio y otras conductas dañinas en plataformas con miles de millones de usuarios”.