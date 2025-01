Cómo hablar con tu familia sobre la herencia

Foto: Associated Press

Nueva York.- Más allá de la incomodidad general de hablar de la muerte, el tema de la herencia trae consigo otra serie de cuestiones espinosas.

Las investigaciones encuentran que las expectativas de los padres y los hijos para los legados rara vez están alineadas, incluso entre aquellos que tienen una buena relación, por lo que es tan importante ponerse en sintonía con los herederos desde el principio.

Además de garantizar intenciones claras, se ha descubierto que una mejor comunicación de los padres sobre las finanzas aumenta el bienestar y reduce el estrés financiero en los hijos adultos en tiempos de transición. En cuanto a ti, comunicar tu legado te da la oportunidad de expresar no solo los materiales, sino también los valores que esperas transmitir, y se ha descubierto que este acto de articular tu legado es una parte vital y gratificante de la vida de un adulto.

Siempre que ya tengas tu patrimonio planeado, el siguiente paso es hablar de ello con tus herederos. Usa estos tres consejos para aprovechar al máximo tus conversaciones.

Reflexiona sobre tu propia experiencia

Ya sea positivo o negativo, es posible que encuentre información sobre cómo desea manejar su propio legado. Por ejemplo, ¿experimentó un conflicto porque un miembro de la familia no comunicó cómo estaban dividiendo sus preciadas reliquias? ¿O le gustó la forma en que un ser querido explicó sus planes de dividir las cosas en partes iguales entre los herederos para evitar conflictos familiares por los bienes materiales? Tu conexión personal con la experiencia puede motivarte a articular cómo decidiste quién heredará qué o a abordar la intencionalidad detrás de tus decisiones.

Habla sobre cómo ves tu legado

Tómate un tiempo para preguntarte qué significa "legado" para ti. Hay muchas maneras de pensar en tu legado. Cuando se trata de herencia, el tema obvio es el legado material que dejarás, como reliquias y dinero. Pero vaya un paso más allá: ¿Qué quiere que estas cosas le digan a sus herederos? Quizás lo más importante, ¿qué es lo que no quieres que digan? Algunas personas pueden descubrir que transmiten un legado biológico, no solo los genes que transmiten, sino también cómo han aprendido a manejar la salud y la enfermedad. Además, muchos descubrirán que dejan un legado de valores, que pueden transmitir no solo a través de sus experiencias vividas, sino también con su legado. Hablar de herencia te da la oportunidad de discutir esos valores con tus herederos. Aunque puede ser difícil articular tus valores, el uso de marcos preconstruidos puede ayudar a facilitar el proceso.

Crea un plan concreto para la conversación

Crear un plan sobre cómo vas a tener estas discusiones hará que sea más probable que sigas adelante. Asegúrate de incorporar varios factores en el plan. Lo primero y más importante: ¿Cuándo y dónde ocurrirá? ¿Será en tu casa? ¿Algún lugar significativo para la familia? ¿En Zoom? También querrá planificar quién asistirá. A algunas personas les resulta más fácil tener conversaciones individuales con los herederos, pero también considere cómo y cuándo es posible que desee extender la conversación a todos los herederos. Por último, considera cómo quieres enviar tu mensaje. Considera tu encuadre (es decir, ¿cómo vas a plantear el tema?), tus puntos de conversación, cómo vas a solicitar comentarios y preguntas, y más.

Aunque puede ser incómodo hablar con la familia sobre la herencia, hay mucho que ganar a través de estas conversaciones, y mucho que se puede perder sin ellas.