Lowriders: Más que autos, cultura chicana sobre cuatro ruedas

Chicago.- El lowriding es un movimiento de expresión con orígenes en las comunidades mexicano-americanas y chicanas, un aspecto de la historia latina en los Estados Unidos en el que la gente muestra su orgullo, honra a la familia y enaltece la cultura. Sin embargo, la tergiversación de la cultura en el entretenimiento y los medios de comunicación a menudo ha asociado el lema del lowriding, “low and slow”, con la cultura de las pandillas.

Aún así, décadas después de su surgimiento, y a medida que aumenta la población hispana en Estados Unidos, el lowriding ha experimentado un auge, como lo demuestra un aumento en las exposiciones y convenciones de automóviles en todo el país.

Para Luis Martínez, competir en competencias de motos y autos lowriders es algo más que gloria y derechos para alardear. Los clubes lowriders en el área de Chicago se han convertido en una gran familia y una fuente de apoyo mutuo.

“Todo empieza con el metal”, dijo Martínez, quien conoció la cultura lowrider cuando su madre lo llevó a un mercado de pulgas. Tuvo su primera bicicleta cuando tenía 12 años.

“Para mí, se trata de expresar mi arte y lo que puedo hacer con mis propias manos”, dijo Martínez a The Associated Press mientras pulía una brillante bicicleta roja en su casa en Mishawaka, Indiana.

El lowriding implica la personalización de un vehículo, desde los neumáticos hasta el sistema de sonido, con diseños y colores vivos. A diferencia de los hot rods o los muscle cars, que suelen modificarse para tener neumáticos grandes y moverse a altas velocidades, la comunidad lowrider modificó los coches y las motos para que fueran “bajos y lentos”, dijo Alberto Pulido, director del departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de San Diego.

“Fue una manera de hablar de una identidad, de una presencia y se hizo con pocos recursos”, dijo Pulido, quien también dirigió el premiado documental “Lowriding: Everything Comes From the Streets”.

“Nuestra comunidad no tenía mucho dinero”, dijo. “Quizás tenían un poco de dinero disponible para comprar un auto, pero luego se las ingeniaron solos para crear sus vehículos. A eso lo llamamos ingenio chicano”.

Según Pulido, el lowriding se originó en el suroeste, aunque existen disputas sobre dónde exactamente apareció por primera vez. Pulido dijo que a los lowriders de Los Ángeles les gustaría reivindicar que fueron los primeros, mientras que los de San Diego quieren que se reconozca su innegable influencia en la cultura.

La cultura se remonta a la posguerra, cuando los veteranos regresaban a casa con un ingreso disponible. Y con el crecimiento de las carreteras y autopistas en California, la gente quería modificar sus vehículos, dijo Pulido.

Hoy en día, las convenciones atraen a entusiastas de todo Estados Unidos. El mes pasado, lo que alguna vez fue una pequeña exhibición con solo 40 lowriders en Lincoln Park en El Paso, Texas, creció a más de 300 lowriders de clubes de todo Estados Unidos.

Héctor González, del Comité de Conservación del Parque Lincoln, dijo que los clubes de autos ayudan a los miembros a viajar a todos los eventos del país. En los años 70 y 80, los clubes de lowrider se convirtieron en una representación de la comunidad y ofrecían ayuda mutua, como viajes compartidos y donaciones de alimentos, cuando el gobierno local no podía o no quería, dijo González.

“Es algo que se transmite de generación en generación”, dijo González, quien, como la mayoría de los lowriders, se introdujo en la comunidad con una bicicleta a la temprana edad de 13 años. Ha transmitido su amor por el lowriding a sus propios hijos, sobrinos y primos.

“Los niños crecen viendo los autos, los recogen y continúan con la tradición”, dijo González.

Lauren Pacheco, cofundadora y co-curadora del Slow and Low Chicago Low Rider Festival, describió el lowriding como un fenómeno global multimillonario de autoexpresión e innovación.

“Es una maravilla de innovación mecánica”, dijo Pacheco. “Es el hermoso arte de la práctica creativa del muralismo, la narración de historias y la tapicería”.

En la última década, las convenciones de lowrider han crecido tanto que han llegado hasta Japón. En Nagoya, los lowriders japoneses han modificado sus coches, han creado clubes e incluso han asistido a eventos en el Parque Chicano de San Diego.

La comunidad de lowrider se deshace del estereotipo de la cultura de pandillas

Los entusiastas afirman que el aprecio por el lowriding ha aumentado en los últimos años, pero no siempre fue así.

Pulido dijo que, en sus inicios, el lowriding se asociaba con estereotipos dañinos sobre los latinos como gánsteres. Debido a que la cultura involucraba predominantemente a participantes latinos, el lowriding se volvió racializado y eso eclipsó los aspectos artísticos y de servicio comunitario del movimiento.

El thriller dramático de 1979 “Boulevard Nights” también ayudó a perpetuar el estereotipo de los lowriders como gánsteres. El personaje principal de la película, Raymond Avila, interpretado por Richard Yñiguez, trató de evitar ser atraído por las violentas pandillas callejeras del Este de Los Ángeles. Los vehículos lowriders y la estética “cholo” de los lowriders estuvieron presentes en toda la película.

Si bien la percepción del lowriding ha mejorado desde entonces, Pulido dijo que ha asistido a exhibiciones de autos lowriding donde la policía aparece de inmediato.

Martínez, el lowrider de Indiana, dijo que los conceptos erróneos sobre el lowriding crecieron en el área de Chicago porque los miembros de la comunidad estaban tatuados de maneras que a menudo se asocian con la afiliación a pandillas. Pacheco dijo que el festival de Chicago trabaja para disipar esos conceptos erróneos.

“Realmente intentamos no crear un espacio que idealice o romantice la cultura de las pandillas”, dijo. “Es realmente una celebración de la creatividad, la innovación y la familia”.

La cultura del lowriding se convierte en una industria en auge

González, el organizador de la exhibición de lowriding de Texas, dijo que el enfoque de la cultura en las ruedas, los sistemas hidráulicos y los accesorios ha ayudado a que el lowriding se convierta en una industria en auge.

En El Paso, la gente ha abierto pequeños negocios orientados a la comunidad lowriding. En los últimos dos años, se abrieron al menos 25 nuevos negocios, incluidos talleres de carrocería, tapicería y ropa, dijo González.

“Se ha convertido en un negocio generalizado”, afirmó. “En los años 70 y 80, era más bien algo local. Todos se ayudaban entre sí a hacer las cosas por su cuenta. Ahora hay todo tipo de oportunidades para comprar cosas y hacer que le hagan cosas a tu vehículo”.

Martínez, oriundo de Dallas, Texas, dijo que compraba las piezas que necesitaba a un hombre de su barrio, que las compraba al por mayor en la revista Lowrider. Dijo que lo desafortunado de que el lowriding se haya vuelto tan popular es que ahora las piezas se producen en masa en China en lugar de fabricarse en México.

Lowriding lleva el legado familiar

Pero el lowriding no se trata solo de la costosa tarea de modificar autos, dijo Pulido. Se trata de construir una comunidad que siempre esté ahí para ayudar a los demás, a lo largo de las generaciones, dijo.

“Tenemos abuelos que son lowriders y luego sus hijos y sus nietos ya están en sintonía”, dijo Pulido.

Es un legado que Sonia Gómez quiere dejarle a su hijo de 8 años, Daniel Márquez. Su difunto padre, Alberto Márquez, había sido miembro de un club de lowrider del área de Chicago. Como era demasiado joven para conducir el auto que le dejó su padre, Daniel tiene una bicicleta lowriding que es más bien un monumento a su padre.

“La bicicleta es lo que él está haciendo para construirla”, dijo Gómez.

La familia hará una ofrenda, una exhibición que suele asociarse con las celebraciones mexicanas del Día de los Muertos, cuando se realizan festivales locales de lowriding. Como parte de la ofrenda, Daniel toma una imagen que tiene con su padre en una bicicleta lowriding y la coloca junto a su bicicleta real, a la que llamó "Wishing on a Star" (Pide un deseo en una estrella).

“Íbamos a un crucero (de lowriding) con mi tío o a exposiciones de autos reales”, recordó Daniel recientemente, mientras estaba sentado en el asiento del conductor del auto lowriding de su padre estacionado en la entrada de su casa en Frankfort, Illinois.

“Mi mamá estaría allí”, dijo señalando el asiento del pasajero. “Y yo estaría ahí atrás, aplastado”.