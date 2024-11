Incluso con potentes fármacos contra la obesidad, algunas personas no adelgazan

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nuevo México.- A diferencia de muchas personas que no encontraron los medicamentos contra la obesidad Ozempic y Wegovy, Danielle Griffin no tuvo problemas para conseguirlos.

La trabajadora de tecnología de la información de 38 años, residente en Nuevo México, tenía una receta. Su farmacia tenía los medicamentos. Y su seguro de salud cubría todo excepto de 25 a 50 dólares del costo mensual.

Para Griffin, la parte más difícil de usar los nuevos medicamentos no fue el acceso. Fue descubrir que los medicamentos tan promocionados realmente no funcionaban para ella.

“He estado usando Wegovy durante un año y medio y solo he perdido 13 libras (7 kilos)”, dijo Griffin, quien cuida su dieta, bebe mucha agua y hace ejercicio regularmente.

“He hecho todo bien sin éxito. Es desalentador”.

En los ensayos clínicos, la mayoría de los participantes que tomaron Wegovy o Mounjaro para tratar la obesidad perdieron un promedio del 15 al 22 por ciento de su peso corporal, hasta 50 libras o más en muchos casos. Pero aproximadamente el 10 al 15 por ciento de los pacientes en esos ensayos fueron “no respondedores” que perdieron menos del 5 por ciento de su peso corporal.

Ahora que millones de personas han usado los medicamentos, varios expertos en obesidad le dijeron a The Associated Press que quizás el 20% de los pacientes pueden no responder bien a los medicamentos.

Es una consecuencia poco conocida del auge de los medicamentos para la obesidad, según los médicos que advierten a los pacientes ansiosos que no esperen resultados universales. “Se trata de explicar que diferentes personas tienen diferentes respuestas”, dijo la doctora Fatima Cody Stanford, experta en obesidad en el Hospital General de Massachusetts.

Los medicamentos son conocidos como agonistas del receptor de GLP-1 porque imitan a una hormona en el cuerpo conocida como péptido 1 similar al glucagón.

La genética, las hormonas y la variabilidad en cómo el cerebro regula la energía pueden influir en el peso, y en la respuesta de una persona a los medicamentos, dijo Stanford.

Condiciones médicas como la apnea del sueño pueden impedir la pérdida de peso, al igual que ciertos medicamentos comunes, como antidepresivos, esteroides y anticonceptivos.

“Esta es una enfermedad que proviene del cerebro”, dijo Stanford. “La disfunción puede no ser la misma” de un paciente a otro.

A pesar de tales precauciones, los pacientes a menudo se sienten molestos cuando comienzan a recibir las inyecciones semanales pero los números en la báscula apenas se mueven.

“Puede ser devastador”, dijo la doctora Katherine Saunders, experta en obesidad en Weill Cornell Medicine y cofundadora de la empresa de tratamiento de obesidad FlyteHealth.

“Con expectativas tan altas, hay mucho espacio para la decepción”.

Ese fue el caso de Griffin, quien ha luchado contra la obesidad desde la infancia y esperaba perder 70 libras (32 kilos) usando Wegovy. El medicamento ayudó a reducir su apetito y disminuyó su riesgo de diabetes, pero vio poco cambio en el peso.

“Es una montaña rusa emocional”, dijo. “Quieres que funcione como lo hace para todos los demás”.

Los medicamentos generalmente se prescriben junto con cambios en el comportamiento alimenticio y el estilo de vida.

Por lo general, es claro en pocas semanas si alguien responderá a los medicamentos, dijo la doctora Jody Dushay, especialista en endocrinología en el Centro Médico Beth Israel Deaconess.

La pérdida de peso generalmente comienza de inmediato y continúa a medida que aumenta la dosis. Para algunos pacientes, eso simplemente no sucede.

Para otros, los efectos secundarios como náuseas, vómitos y diarrea los obligan a detener los medicamentos, dijo Dushay.

En tales situaciones, los pacientes que contaban con los nuevos medicamentos para perder peso pueden pensar que se quedan sin opciones.

“Les digo: no es el fin", dijo Dushay. Probar una versión diferente de la nueva clase de medicamentos puede ayudar.

Griffin, que no respondió bien a Wegovy, ha comenzado a usar Zepbound, que ataca una vía hormonal adicional en el cuerpo.

Después de tres meses de usar el medicamento, ha perdido 7 libras (3 kilos). “Espero que sea lento pero constante”, dijo.

Otras personas responden bien a medicamentos más antiguos, dijeron los expertos.

Cambiar la dieta, el ejercicio, el sueño y los hábitos de estrés también puede tener efectos profundos. Descubrir qué funciona generalmente requiere un médico capacitado para tratar la obesidad, señaló Saunders.

“La obesidad es una enfermedad tan compleja que realmente necesita ser tratada de manera muy completa”, dijo. “Si lo que estamos recetando no funciona, siempre tenemos un plan de respaldo”.