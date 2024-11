Los álbumes para que enciendas tu espíritu navideño

Nueva York.- La temporada navideña no está completa sin la música festiva llenando cada rincón del hogar. Desde los clásicos atemporales hasta las versiones y reinvenciones de todos los géneros, hay algo para que todos disfruten.

Para celebrar la época más maravillosa del año, aquí te presentamos algunos de los mejores lanzamientos navideños para la temporada 2024.

Vince Gill y Amy Grant, “When I Think of Christmas”

Cuando se habla de clásicos navideños de música country, Vince Gill y Amy Grant vienen inmediatamente a la mente. La pareja no es ajena al mundo de la música navideña, y su último álbum, “When I Think of Christmas”, transmite el espíritu de su popular residencia “Christmas at the Ryman” en Nashville, con dos nuevas grabaciones: un dueto de “'Til the Season Comes Round Again” y la versión de Grant de la canción principal.

The Carpenters, “Christmas Once More”

No arregles lo que no está roto es una expresión por una razón: a veces, la mejor experiencia de escuchar un álbum navideño es disfrutar de los clásicos, pero remezclados y remasterizados. Aquí tienes el disco de 16 temas “Christmas Once More” de los Carpenters. Vuelve a enamorarte de “Sleigh Ride” y “(There's No Place Like) Home For The Holidays”.

Jennifer Hudson, “The Gift of Love”

Jennifer Hudson ha hecho un montón de cosas en su carrera, incluyendo ganar un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, lo que la convierte en la rara intérprete de EGOT, como dice la expresión, pero ¿un álbum navideño? Eso es territorio nuevo. “The Gift of Love” es su primer álbum, lleno de clásicos generosos como “O Holy Night”, “Winter Wonderland”, “Auld Lang Syne” y “Carol of the Bells”, que cuenta con la participación del grupo sudafricano The Joy, que mezcla música a capela y música zulú. El álbum también contiene algunos temas originales inventivos. En esa categoría: “Almost Christmas” con Common. Si solo hay un álbum para comprar en esta temporada navideña, sería prudente que fuera este.

Little Big Town, “The Christmas Record”

Otro gran nombre de la música contemporánea ha lanzado su primer álbum navideño. “The Christmas Record” de Little Big Town, producido por el legendario Dave Cobb, es un espectáculo de música country. Al igual que el de Hudson, este es una colección de melodías conocidas junto con temas originales, como el tema inicial “Glow” y la alegre armonía vocal de su estribillo: “That shine, that shimmer deep inside of you / Find that magic, let the light in you show / Let it go / Let it glow”.

Toby Keith, “Christmas to Christmas”

En febrero, la superestrella del country Toby Keith, un exitoso creador de himnos pro-estadounidenses que irritó a los críticos y fue amado por millones de fanáticos, murió a los 62 años . Desde entonces, ha sido elogiado y celebrado, y eso continúa con una reedición recientemente remasterizada de su clásico navideño de 1995, "Christmas to Christmas".

Clay Aiken, “Christmas Bells Are Ringing”

Clay Aiken (leyó bien el nombre, el ex finalista de “American Idol” y político ) ha regresado con su primer álbum de estudio en más de una década, “Christmas Bells Are Ringing”. Su voz suena tan dulce y teatral como siempre, un compañero natural para los clásicos navideños.

Jimmy Fallon, “Holiday Seasoning”

En la intersección entre los álbumes de Navidad y de comedia, llega “Holiday Seasoning” de Jimmy Fallon. El presentador del “Tonight Show” se mete en el espíritu navideño con chistes (y algunos invitados de primera línea). Escucha “Almost Too Early for Christmas” con Dolly Parton, “Hallmark Movie” con Cara Delevingne y “New Year's Eve Polka (5-4-3-2-1)” con Roots y Weird Al. Es exactamente lo que parece.

The Philly Specials, “A Philly Special Christmas Party”

Por tercer año consecutivo, los Philly Specials (el ex miembro de los Philadelphia Eagles Jason Kelce y los actuales miembros de los Eagles Lane Johnson y Jordan Mailata) han lanzado un álbum navideño con fines benéficos. “A Philly Special Christmas Party” beneficia a algunas organizaciones, entre ellas el Centro de Tratamiento de Crisis Infantil y el Hospital Infantil de Filadelfia. Si conseguir que canten estrellas de la NFL suena gracioso, bueno, ese es el objetivo. La diversión y el absurdo son los superpoderes de este álbum: en la canción americana “Maybe This Christmas”, Kelce (hermano de Travis Kelce) y Stevie Nicks hacen un dueto cantando: “Y tal vez el perdón nos pida que llamemos / a alguien a quien amamos / a alguien que hemos perdido por razones que no podemos recordar / tal vez esta Navidad”. Es conmovedor.

Ella Fitzgerald and Louis Armstrong, “Ella & Louis Wish You a Swinging Holiday”

Seamos honestos. En Navidad, todo el mundo quiere escuchar a Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. ¿Por qué no escucharlos juntos? “Ella & Louis Wish You a Swinging Holiday” es un nuevo boxset, dos clásicos del jazz que se unen en perfecta armonía: “Ella Wishes You a Swinging Christmas” y “Louis Wishes You A Cool Yule”.

Ben Folds, “Sleigher”

Ben Folds puede no ser una elección obvia para la música navideña (después de todo, “Sleigher” es su primer álbum navideño), pero es una combinación perfecta. Su piano pop indie ha encantado a los usuarios de anteojos con montura de concha durante muchos años; sus delicadas composiciones golpean como la nieve que cae. Hay siete canciones originales y tres versiones.

The Temptations, “Give Love at Christmas”

Las vacaciones, como todos los días, son un momento para escuchar a los grupos vocales de Motown Records. Este año, disfruta de una nueva reedición del álbum de 1980 de The Temptations, “Give Love at Christmas”. Es para los fanáticos de las armonías de cinco partes y las interpretaciones conmovedoras de clásicos.