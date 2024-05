Cómo reparar un cepillo de dientes eléctrico

Los cepillos de dientes solían ser simples, accionados solo con la mano, por lo que nunca se estropeaban. Hoy en día los cepillos de dientes eléctricos recargables son cada vez más populares porque hacen que el cepillado sea más fácil y eficaz, pero son un dolor de cabeza cuando dejan de funcionar correctamente.

Dentro de la carcasa impermeable de un cepillo de dientes eléctrico hay una batería que alimenta un pequeño motor que gira o hace vibrar rápidamente un cabezal de cepillo reemplazable. Las baterías suelen ser recargables pero no duran para siempre. La cuestión de su longevidad y de la reparabilidad de los cepillos de dientes en general es el tema de muchos foros en línea.

Si alguna vez ha tenido uno, probablemente haya notado que los intervalos de recarga son cada vez más frecuentes. En algún momento, es posible que decidas tirarlo, lo que se sumará a la creciente pila de desechos electrónicos del mundo.

Pero no todo está perdido. Puede pagarle a otra persona para que lo repare o, con ayuda en línea, hacerlo usted mismo. Aquí hay algunos consejos:

¿Puedo reparar mi cepillo de dientes eléctrico yo mismo?

Según los fabricantes, la respuesta suele ser no. Advierten a la gente que no desmonte los dispositivos, diciendo que es peligroso o que anulará la garantía. Pero eso no significa que no puedas hacerlo tú mismo, dicen los defensores de la reparación.

Puede encontrar sitios web y canales de YouTube dedicados a mostrar a las personas cómo reparar sus cepillos que funcionan con baterías.

Los fabricantes de cepillos de dientes dirán que los dispositivos no son “reparables por el usuario”, pero es “descaradamente falso”, dijo Shahram Mokhtari, ingeniero jefe de desmontaje de iFixit, un grupo que defiende el derecho a reparar. "Algunos de estos dispositivos tienen baterías muy reemplazables", y en la mayoría de los casos, es solo cuestión de entrar al dispositivo y aprender a soldar un poco o llevárselo a alguien que pueda hacerlo, dijo.

Las reparaciones hechas por usted mismo pronto podrían convertirse en una práctica estándar. La Unión Europea, pionera en regulaciones tecnológicas globales, está redactando reglas para promover la reparación de dispositivos eléctricos, mientras que varios estados han introducido leyes sobre el derecho a reparar.

¿Cómo llego a la batería?

Cada modelo es ligeramente diferente, pero los modelos de Oral B y Philips Sonicare, dos de las marcas más populares, se pueden desmontar mediante el mismo procedimiento general.

La mayoría de los cepillos Oral B se pueden abrir manteniendo juntos el cepillo de dientes y el soporte de carga, y luego girando el soporte para quitar la tapa inferior. En algunos modelos, es posible que tengas que usar el soporte como palanca para sacarlo.

Los modelos Philips Sonicare son un poco más complicados. Necesitará algo para quitar la tapa inferior, como un pequeño destornillador de punta plana o una herramienta de plástico conocida como " spudger ".

Sea cual sea el modelo, si queda demasiado apretado, algunos sitios web recomiendan ablandar la carcasa de plástico colocando el cepillo en agua caliente durante unos minutos.

Una vez que esté apagado, deberás deslizar las entrañas electrónicas fuera de la carcasa. Es posible que primero tengas que quitar un anillo de metal o plástico en el eje del cabezal del cepillo. Luego empuje el eje contra algo duro para deslizar el conjunto del motor hacia afuera por la parte inferior. Es posible que primero tengas que abrir algunas pestañas de plástico. Nuevamente, cada cepillo de dientes es diferente por lo que lo mejor es consultar, si es posible, la guía de tu modelo específico en iFixit u otras webs de reparación.

¿Necesito habilidades técnicas?

En algunos modelos, la batería no es tan fácil de quitar porque está soldada a la placa de circuito. Pero si se siente hábil, puede hacerlo usted mismo, dijo Mokhtari. Necesitará un soldador para deshacer la conexión del cableado y luego tendrá que volver a soldar una batería nueva. Si nunca lo ha hecho antes, hay videos. Cuidado, el soldador está caliente.

"Animaríamos a la gente a aprender esa habilidad porque no es difícil de aprender", dijo Mokhtari. El proceso de soldadura de los cepillos de dientes es generalmente similar y será “un poco delicado” y “un poco difícil”, dijo.

¿Puedo obtener una batería de reemplazo?

Sí, pero tendrás que asegurarte de que sea del tamaño correcto. Por lo general, es una celda cilíndrica similar a las baterías Energizer o Duracell AA del control remoto de su televisor, pero no asuma que es lo mismo.

Podría ser más largo, más corto o tener un diámetro diferente al de un AA estándar. Algunos tienen pestañas de metal que deben soldarse a la placa de circuito. Cualquiera que sea el tipo, debería estar disponible en línea.

¿Cuáles son más fáciles de reparar?

Oral B facilita a los consumidores las reparaciones de bricolaje con su línea de cepillos de dientes IO, que se pueden reparar sin herramientas especializadas. Algunas versiones incluso vienen con un cargador circular que está diseñado específicamente para usarse como herramienta para girar la tapa inferior cuando se pone boca abajo. Después de deslizar el mecanismo, simplemente saque la batería.

La desventaja es que los modelos IO y sus cabezales de cepillo son más caros que otras líneas de modelos Oral B, según el sitio web del Reino Unido toothbrushbattery.com, que tiene una guía del comprador que clasifica los cepillos de dientes eléctricos según su facilidad de reparación.

Algunas marcas nuevas como Suri y Quip destacan su reparabilidad como parte de su atractivo sustentable. Suri, sin embargo, dice que los propietarios deberían enviarlos de vuelta para que los arreglen y no deberían hacerlo ellos mismos, y solo si se han suscrito a un plan de suscripción de cabezales de cepillo.

Otros tipos pueden variar. Mokhtari demostró para Associated Press el procedimiento para desmontar un nuevo modelo Philips Sonicare 6100. Le llevó más de 15 minutos quitar la tapa inferior y retirar los componentes electrónicos. Luego abordó un complejo proceso de desoldadura.

“Esto simplemente no es amigable para el consumidor. Esto no es fácil de reparar”. él dijo. "Ya estamos mucho más allá de lo que sería razonable para un trabajo de reparación de bricolaje".